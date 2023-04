Les arbres et autres photos du Photosira ont inspiré à Rachecourt

L’arbre était donc le sujet imposé aux membres pour un travail collectif. Ils l’ont présenté avec une belle mise en valeur, en toutes saisons, feuillu, fleuri ou nu ! Mais à côté de cette étude, Marie Agnès Burgraff, Françoise Cahen, Gaëtan Clesse, Vanessa Finelli, Michel Grégoire, Laurent Hénoumont, Christian Moïs, Alain Paillot et Luc Soblet ont proposé le fruit de leurs créations où la personnalité de chaque auteur s’exprime librement et sans contrainte.

"À Rachecourt, au fil de réunions, les membres se perfectionnent, à leur rythme, améliorent leur technique et complètent leur technique de prise de vue ou leurs aptitudes de post-traitement, selon leurs envies et leurs besoins, leurs attirances, leurs préférences et leurs affectivités", expliquait le président, pour finalement exprimer le bon goût du savoir-faire "photosirien".

Lors du vernissage, après également le mot de bienvenue et de félicitations de l’échevin Christian Binet représentant de la Ville d’Aubange, membres et visiteurs ont échangé sur tous ces sujets, en toute convivialité ! C’est aussi cela l’effet "Rencontre" ! Rendez-vous en 2024 pour une nouvelle édition avec le fruit de nouveaux sujets.

Infos auprès de Luc Soblet (063 678682) et sur la page "FacebookPhotosira" pour découvrir les publications.