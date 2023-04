Le Park & Ride de 1600 places est ouvert, à deux pas d’Athus, à Rodange

Véritable plaque tournante de la mobilité avec des impacts pour les frontaliers venant de France et Belgique, à quelques centaines de mètres d’Athus, il y a de quoi donner des envies aux Arlonais qui désespèrent du côté de Viville.

Un investissement de 43 millions d’euros

Avec 43 millions d’euros, c’est un porte-drapeau de l’utilisation combinée de la voiture et du train. "Dans leur conception des pôles d’échanges, les CFL tiennent compte des clients qui souhaitent combiner leur voiture à l’utilisation du transport public", indique François Bausch. Une cohérence dans le Plan national de mobilité 2035.

Le P + R et ses sept étages, accessibles en voiture via deux rampes d’accès hélicoïdales, sont ouverts 24 h/24 et 7 J/7. Le parking sécurisé donne un accès sans barrière et en direct sur les quais de la gare via une passerelle couverte au 3e niveau.

Pas des places de parking riquiqui

D’une hauteur de 22 m, pour 180 m de long et 49 m de large, il compte 44 bornes de recharge électrique, 19 emplacements pour personnes à mobilité réduite. Et pas des places de parking riquiqui, on s’est adapté à la grosse berline luxembourgeoise.

"Le nouveau P + R de Rodange offre une simplicité sans précédent pour changer de mode de transport. Un élément important pour inciter davantage de personnes à profiter du transport public", résume Marc Wengler, directeur général des CFL.

De quoi faire saliver les usagers belges de la SNCB qui désespèrent de voir un P + R à Arlon.

Un parking qui reconnaît les plaques d’immatriculation

Les CFL lancent leur nouvelle application "P + R CFL". "Y figurent l’entrée et la sortie du parking sans contact ni ticket grâce à la lecture automatique des plaques d’immatriculation. À cela s’ajoute la géolocalisation optionnelle qui permet la gratuité du parking pendant 24 heures si l’utilisation du parking est combinée avec la poursuite du trajet en train, bus, à pied ou à vélo en sortant d’un rayon de 1,5 km du P + R. À l’occasion de l’ouverture du P + R, le parking sera gratuit pendant les premières 24 heures pour tous les utilisateurs de l’application et ce jusqu’au 15 mai 2023". L’application permet de connaître le taux d’occupation.

François Kinard: "Il faut s’inspirer du Grand-Duché"

François Kinard

Le bourgmestre d’Aubange, François Kinard, voit cet investissement d’un bon œil et partage l’ardeur d’avance grand-ducale en matière de mobilité pour permettre le délestage aux frontières. S’il convient que l’avenue de l’Europe est déjà surchargée, il pense que la gare d’Athus, qui bénéficie de la gratuité CFL, gardera sa fréquentation: "Il faudrait qu’on s’inspire du Grand-Duché plutôt que de le critiquer pour renforcer notre offre de transports en commun !"

Michaël Jacquemin: "La crainte de voir fuir des gens de la ligne Virton-Athus"

Michaël Jacquemin ©ÉdA

Si cet outil suscite l’admiration pour les investissements du côté belge, il est source également d’une certaine crainte chez les Amis du rail. "Notre crainte est de voir fuir des gens de la ligne Virton-Athus, du fait de la gratuité des transports au Grand-Duché, et cela engorgerait la N 88 vers Athus", avance Michaël Jacquemin. Une baisse d’utilisateurs n’est jamais bonne pour une ligne. La gare de Rodange a rallongé ses quais pour accueillir des trains plus longs et augmenter l’offre.