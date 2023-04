Le chant choral a fait le plein à Aubange

Tour à tour, sur la scène durant une demi-heure, chacun des groupes a pris plaisir à chanter séparément un répertoire longuement répété et aux choix des titres laissés aux chefs de chœurs respectifs. Accompagnés, l’un par un orgue, l’autre par une guitare ou encore une flûte, ou tout simplement laissant entendre les alto, soprano, ténor ou basse s’en donner à cœur joie !

La présidente des Chœurs de Lorraine, Monique Mayschak est particulièrement heureuse de cette nouvelle édition. "Ce festival qui existe depuis plus de trente ans est un rendez-vous qui attire toujours beaucoup de monde, ce n’est jamais une compétition, mais bien plus un échange entre choristes, entre passionnés de chants. Ainsi, chacun peut apprendre de l’autre dans la bonne humeur et la convivialité ! C’est d’ailleurs ainsi également que se tiennent les répétitions chaque jeudi ou vendredi soir et pour lesquels de nouveaux membres sont toujours accueillis avec beaucoup de bonheur".

Les Chœurs de Lorraine sont un groupe créé par Guy Bosi, qui fonctionne depuis plus de 60 ans !

0496 28 24 61 – leschœursdelorraine.net