C’est en 1962 que Michèle Pouppez-de-Kettenis-de-Hollaeken et Charles-Ferdinand Nothomb se rencontrent, lors d’une soirée en Brabant wallon. Michèle revenait d’un séjour en Sibérie, Charles-Ferdinand d’une année en Espagne. Les opposés s’attirent, c’est le coup de foudre ! Mais le mariage attendra, Charles-Ferdinand doit partir en Chine pour un an et Michèle doit suivre un stage aux États-Unis. À peine retrouvés, ils se marient à Los Angeles, partent en voyage de noces et rentrent au pays. Charles-Ferdinand avait déjà choisi de s’installer à Habay-la-Neuve. Le couple restera dans sa "maison rose" jusqu’à aujourd’hui. Les bourlingueurs auront trois enfants à qui ils ont donné le goût du voyage: Jean-Frédéric à Paris, Christophe à Bruxelles et Marie au Canada.

Michèle est polyglotte et connaîtra de nombreux débuts de carrières, mais choisira d’épauler son mari dans sa carrière politique. Charles-Ferdinand lui reconnaît d’ailleurs la qualité d’héroïne. Il faut dire qu’après avoir travaillé à l’ONU à New York, Charles-Ferdinand Nothomb est devenu conseiller communal à Habay en 1964, député en 1968, président du PSC en 1972, ministre de 1980 à 1987, président de la Chambre en 1988. Et encore aujourd’hui, il est ministre d’État. "Soixante années d’une vie bien remplie que nous vous souhaitons à tous deux encore bien longue, et de voir la vie en rose dans votre maison rose de Habay-la-Neuve", conclut Serge Bodeux, bourgmestre.

La vita è bella à Habay

Fils d’immigré italien, Guido Bonetti est arrivé en Belgique alors qu’il avait 5 ans, rejoignant ainsi ses parents arrivés quelques années plus tôt. Maria Fabrielli quitte la Calabre à l’âge de 20 ans et découvre les charbonnages, la neige et le froid. Autant dire qu’elle a voulu retourner dans le sud aussi vite. D’autant plus que son père a passé 3 ans à l’hôpital après un accident à la mine. Maria élèvera alors son petit frère comme son fils.

En 1962, Maria se rend à une remise de prix dans une école. Elle aperçoit son oncle discuter avec le papa de Guido. Ensuite, ce sont les papas qui ont commencé à se voir, puis les mamans. Les enfants étaient promis l’un à l’autre, sans leur demander leurs avis ! Selon Guido, "c’était une loterie, mais je ne regrette rien et j’ai été très heureux". Et Maria d’ajouter: "Le mariage, c’est pour la vie !" Ils ont un fils, Luciano, et une fille d’adoption, Lina, la fille d’une amie d’enfance de Maria. Quand la maman de Lina est tombée malade, elle l’a confiée à son amie Maria. Un amour qui s’est partagé, et qui continue, 60 ans plus tard.