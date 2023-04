Chez D’Jess, à Libramont, pas de victoire de La Meilleure Friterie, mais une grande satisfaction

Ce samedi soir, c’était la grande finale de l’émission "La Meilleure Friterie" sur RTL TVI. L’établissement Chez D’Jess de Libramont était notre seul représentant luxembourgeois parmi les six sélectionnés. Malheureusement, l’aventure s’est terminée aux portes de l’épreuve ultime pour eux ce samedi. Pour départager les six sélectionnés et n’en garder que trois, les frituristes ont été invités à créer une sauce à base de mayonnaise. Une heure de recherche et de confection du mets afin de tenter de séduire le jury et le fan-bus pour un accès à la finale. À Libramont, l’équipe de Chez D’Jess avait décidé de miser sur une sauce à base de chicon et de bière. Si l’idée paraît originale, son succès n’a pas été au rendez-vous lors de la dégustation. Tant le jury que les fans de frites ont souligné le manque de goût de la sauce 100% luxembourgeoise. Au total, l’établissement libramontois n’a remporté qu’un tout petit point qui s’est ajouté à leur note globale précédente de 10/10.