Neufchâteau: quasi un an après le début de l'affaire Husson, un directeur financier arrive enfin

Le nouveau comptable en avait averti le conseil d’administration de la zone. M. Husson était aussi directeur financier de la Commune de Neufchâteau, et là aussi, on avait repéré des "mouvements suspects" identiques dans la comptabilité et de la Ville et du CPAS.

L’autorité communale et la zone de police avaient porté l’affaire à la connaissance du parquet du Luxembourg.

M. Husson s’était mis en retrait de son travail à la Ville et au CPAS. Un juge d’instruction avait été désigné le 31 mai et une série d’auditions avaient eu lieu.

C’est l’avocat bruxellois Jean Bourtembourg qui défend les intérêts de la Ville de Neufchâteau et de la zone de police Centre-Ardenne.

Un directeur financier f.f. et un stagiaire vont prêter serment en même temps !

L’ancien directeur financier a été écarté, et, le 1er juin 2022, Élodie Gillet prêtait serment de directrice financière faisant fonction devant le conseil communal de Neufchâteau. Elle devait remplacer l’ancien directeur pour une durée de deux mois.

Le 1er juillet, un receveur régional désigné par le gouverneur Olivier Schmitz avait pris le relais pour une période de quatre mois, renouvelable une fois maximum. Il s’agissait de Philippe Laurent qui a terminé ses deux mandats à la fin février dernier.

Pendant ce temps et parallèlement à cela, en octobre dernier, les édiles chestrolais avaient lancé une procédure de recrutement d’un nouveau directeur financier.

C’est Sébastien Lecuivre qui a réussi les épreuves et qui deviendra stagiaire pendant un an avant une éventuelle nomination.

Or, il se fait que M. Lecuivre ne peut pas entrer en fonction avant le 1er juillet prochain.

Le collège communal chestrolais a demandé une dérogation à la Région wallonne pour pouvoir prolonger M. Laurent jusqu’à cette date. C’est niet. Impossible.

"C’est une anomalie du décret wallon, estime le bourgmestre François Huberty. Nous avons donc dû recruter un directeur financier faisant fonction pour faire la jonction jusqu’au 1er juillet."

Cette personne, ce sera Christian Mathu, un ancien receveur régional qui a accepté de dépanner.

Lundi soir, lors du conseil communal, M. Mathu prêtera serment comme directeur financier f.f. et, dans la foulée, M. Lecuivre l’imitera en sa qualité de stagiaire !