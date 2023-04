Idélux, la province et les contrats de rivière unis pour lutter contre les inondations

19 millions d’euros

Ce partenariat s’est mis en place en juin dernier lors de l’appel à projets "résilience biodiversité - climat" inscrit dans le Plan de Relance de la Wallonie. 19 000 000 d’euros ont été libérés par la Région pour permettre l’aboutissement de plusieurs projets de reméandration ou de création de zones d’immersion temporaire. "Après identification, des experts ont proposé, sur base de plusieurs critères, 7 projets. 2 ont été déposés lors de la première échéance d’octobre 2022 et seront donc financés à 100% par la Région wallonne", explique Pierre Clément, le gestionnaire des cours d’eau en province de Luxembourg.

Aubange et Arlon en premier: pourquoi ?

Et ces deux projets retenus lors de la première échéance concernent l’Hydrion (Arlon) et le Clémarais (Aubange). Un choix étonnant pour l’inconscient collectif quand on sait que les zones qui ont subi le plus de dégâts lors des inondations de juillet 2021 se trouvent au nord de la province… "Dans le passé, les zone de l’Hydrion et du Clémarais ont connu des épisodes de débordements. Ces deux dossiers étaient simplement les plus aboutis au moment de la première échéance. Je précise que des études ont également été effectuées", se justifie Fabian Collard, le directeur général d’Idélux. Que les Famennois se rassurent, les autres projets, qui ont été déposés le 19 mars dernier, concernent les Communes de Durbuy, Rendeux, Nassogne, Marche-en-Famenne et Tellin. L’heure est désormais à l’attente. L’échéance finale de ces projets, espérée par tous les acteurs, est prévue au 31 août 2026. En province de Luxembourg, deux types d’inondations sont régulièrement rencontrés: la mise en charge du réseau d’égouttage et le ruissellement agricole. "Il faut d’abord gérer la goutte d’eau là où elle tombe plutôt que de l’irriguer ailleurs. Si elle pouvait s’infiltrer dans le sol directement, ce serait déjà une aide précieuse", ajoute le conseiller technique d’Idélux eau, Frédéric Adam. Parmi les solutions évoquées, on peut citer les mesures préventives comme le curage des conduites, par exemple. Le renforcement des digues, les bassins de rétention et le lagunage sont aussi des pistes de solutions.

À la différence d’un bassin d’orage artificiel, la zone d’immersion temporaire (ZIT) est une zone naturelle qui permet de conserver un volume d’eau pendant une durée estimée de 24 heures. Cet espace permet de collecter les eaux de ruissellement ou de débordement, en cas de fortes pluies, afin d’éviter les inondations en aval.

En plus de leur fonction protectrice, ces zones jouent un rôle essentiel en matière de préservation de la biodiversité. Celles-ci peuvent s’intégrer au paysage sans le dénaturer. "L’un des critères de sélection des projets, c’était de permettre l’accessibilité de ces espaces. On pourra créer des chemins de promenade, installer des panneaux didactiques ou encore mettre en place des points d’observation", explique Stéphanie Heyden, présidente d’Idélux Eau.

Actuellement, la province de Luxembourg compte déjà 7 zones d’immersion temporaire sur son territoire. Les travaux des 3 prochaines ZIT devraient débuter en mai prochain.

Pour Arlon et Aubange, respectivement autour de l’Hydrion et du Clémarais, c’est donc ce type d’aménagement qui sera installé. "Pour l’Hydrion, la zone d’immersion temporaire sera installée entre le parc des expositions et l’ADEPS. Il existe un passage de la Semois et un espace suffisamment large pour installer une ZIT. On compte aussi installer un ouvrage pour gérer la présence des castors et un chemin de promenade en bordure", détaille Pierre Clément.

En fonction des constatations, des études et des expériences ; d’autres projets pourraient être proposés en octobre 2023, la troisième et dernière échéance actuellement ouverte pour ce programme de travaux.