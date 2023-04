Vielsalm: la séparation au centre d'une nouvelle brochure

"Entre 60 et 65% des enfants ont des parents séparés"

Cela fait deux ans que l’AMO Étincelle travaille sur ce projet. Cette nouvelle brochure de 127 pages vient tout juste d’être éditée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Plan de cohésion sociale de Vielsalm. Il s’agit d’un outil complet et concret que les parents peuvent se procurer gratuitement. "Tout parent étant domicilié sur les communes où nous sommes actifs, c’est-à-dire Vielsalm, Gouvy, Manhay et Houffalize, peut se procurer ce livret, explique Aurélie Meniger, travailleuse sociale. Nous l’avons distribué dans les administrations communales des quatre communes au sein de leur service population mais aussi chez les médecins traitants, dans les CPAS, chez les avocats et les psychologues."

Pour mener à bien ce projet, l’AMO Étincelle a fait appel à une psychologue et un avocat médiateur. "Nous voulions aborder plusieurs points, reprend Aurélie Meniger. D’une part l’aspect psychologique et de l’autre, l’aspect législatif. Une séparation est souvent une situation compliquée pour tous les membres de la famille. Il y a un donc un fil rouge dans cette brochure, avec la volonté que l’enfant reste au centre des réflexions. Nous savons que parfois, certains parents perdent ce fil." Cet outil répond à une demande, en attestent ces chiffres: "Nous sommes actifs depuis 2004 et nous constatons qu’entre 60 et 65% des enfants que nous suivons ont des parents séparés. Cela impacte les situations individuelles, d’autant plus si certains enfants sont déjà fragilisés", explique encore Aurélie Meniger.

Une brochure aérée et interactive

Ce livret comprend plusieurs parties. "Tout d’abord, il comprend un volet sur la relation qui vient de se terminer, ajoute Aurélie Meniger. Nous parlons des démarches concrètes à suivre en cas de séparation et nous donnons également quelques conseils. Nous parlons aussi de la manière dont aborder la séparation avec son enfant. Et puis une chose très importante aussi, nous donnons des outils pour que les personnes qui se séparent restent coparents. Parce qu’en cas de séparation, la parentalité ne disparaît pas, elle existe toujours. Toutes les balises juridiques autour de la séparation figurent aussi dans la brochure." Celle-ci se veut interactive avec quelques espaces pour écrire et répondre à quelques questions. "Avec notre graphiste, nous avons voulu faire quelque chose d’assez aéré, quelque chose d’apaisant. À l’intérieur se trouvent par exemple un calendrier et un arbre généalogique. Nous avons souhaité donner un aspect positif à ce type de situation."

La brochure peut être utilisée de différentes façons. Soit par un seul parent, soit par les deux afin d’améliorer la communication entre eux, et instaurer ainsi un "pour parler". Mais si la brochure est destinée aux parents, elle peut être utilisée avec les enfants. "Il y a quelques années, nous avions déjà réalisé une brochure sur les beaux-parents qui s’intitule"Famille en kit", dit-elle encore. Nous essayons toujours de travailler sur des projets de prévention sur ce que nous constatons au quotidien. Nous avons déjà plein d’idées pour la suite." En attendant celles-ci, le livret "Se séparer ensemble" est donc désormais accessible gratuitement.

Plus d’informations sur le site www.amoetincelle.be