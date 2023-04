Un artiste sénégalais fait le tour de plusieurs écoles de la province de Luxembourg

L’artiste sénégalais, de son vrai nom Mamadou Diop, vient de passer un mois en province de Luxembourg. Il a chanté dans des écoles de Neufchâteau, Tintigny, Breuvanne, Habay, Stockem ou encore Bastogne. Il s’est également produit à la bibliothèque de Léglise et à la maison de repos de Neufchâteau. Une invitation au voyage tout en restant bien ancré sur sa chaise. Enfin, pas tout à fait, car difficile de ne pas frapper dans les mains et de ne pas se laisser emporter en écoutant les morceaux de MamJ.

Une invitation aussi à la tolérance, à la solidarité et… à la réflexion. Car le Sénégalais est un artiste engagé. Sur des rythmes reggae, il parle d’environnement, de justice climatique, de Google… et défend haut et fort l’Afrique et ses valeurs. "Chez nous, on parle des 3 “s”: sourire ; soleil et solidarité ", confie-t-il. Et c’est le message qu’il avait envie de faire passer aux enfants, sans taire les difficultés de son pays, et des pays d’Afrique en général.

Enthousiasme

Des moments riches en échange, tant les enfants avaient de nombreuses questions à poser. Des moments qui ont fortement marqué l’artiste. "Ce qui me motive à faire de la musique, ce sont les enfants", glisse d’ailleurs MamJ Ras Soul.

Enthousiasmés, les écoliers ont même entonné des chants en wolof, une langue parlée au Sénégal, répétant les paroles de MamJ. Les plus réservés et discrets se sont laissés entraîner par les rythmes africains.

Comment l’artiste sénégalais, qui s’est déjà produit devant 10 000 à 20 000 personnes lors de festivals dans son pays, a-t-il atterri en province de Luxembourg ? Tout simplement via Marie-Claire Glaude. Lors d’un voyage au Sénégal, la prof de musique a rencontré MamJ Ras Soul. Touchée par son humilité et sa musique, elle l’a aidé à concrétiser son 4e album (il a lancé un crowdfounding) et l’a invité en Belgique. La pandémie de Covid-19 a retardé le voyage, mais d’autres sont déjà envisagés pour renforcer les liens créés.

Entre-temps, MamJ Ras Soul va promouvoir son nouvel album au Sénégal, "Mensonge de l’évolution". Un album enregistré à Dakar, avec des musiciens professionnels et des chœurs. L’artiste de Nianing va également poursuivre son engagement dans "Tournée charrette", une association qu’il a créée "pour essayer de joindre l’acte à la parole", et qui intervient dans des écoles, des hôpitaux et dans la rue.