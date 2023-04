Province de Luxembourg: 2 500 km balisés pour les vélos

530 Points-Nœuds installés

Les Points-Nœuds, c’est ce système de balisage permettant aux cyclistes de créer une multitude d’itinéraires, parfois par eux-mêmes et sans besoin de carte. Ce système est déjà très développé en Flandre et aux Pays-Bas et c’est désormais en province de Luxembourg que les sportifs pourront pleinement en profiter. La Province de Luxembourg a entamé le travail de balisage en 2022 qui devrait donc être terminé d’ici le mois de juin.

Au total, ce ne sont pas moins de 530 Points-Nœuds qui seront installés. " Aujourd’hui, nous pouvons déjà traverser notre province de Gouvy à Rouvroy, mais il reste du travail à faire, explique Marie-Ève Hannard, députée provinciale en charge du Tourisme. À l’heure actuelle, 30 des 44 communes de la province sont totalement balisées et sont en phase de test. C’est le nord qui a été balisé en premier puisque cela permettait de relier les réseaux des provinces de Liège et Namur. De plus, le projet permettra non seulement de faire du sport mais aussi de découvrir les villes, les villages, les paysages, monuments et sites d’exception."

Certaines boucles thématiques pourront également être réalisées, comme des parcours destinés aux familles ou des parcours découvertes. Par exemple, des itinéraires brasseries ou fromageries seront accessibles.

Un projet subsidié à 80%

Concrètement, les utilisateurs du réseau Points-Nœuds peuvent désormais se rendre sur le site internet www.province.luxembourg.be/pointsnoeuds. Un planificateur leur permettra de construire leur itinéraire en ligne. Il suffit de choisir son Points-Nœuds de départ et de réaliser sa balade en fonction de ses envies et du nombre de kilomètres souhaités. Le tracé est évidemment modifiable à tout moment. Une fois l’itinéraire choisi, il est possible de le télécharger sur smartphone. " Il s’agit d’un projet qui colle à la province de Luxembourg et qui est très simple d’utilisation, reprend la Députée provinciale. Il y a des possibilités infinies au niveau des itinéraires et c’est un projet important, à l’heure où nous parlons beaucoup mobilité douce."

Le projet, qui devrait être terminé fin juin, a été subsidié à hauteur de 80%, soit 700 000 €, par le Commissariat général au Tourisme. Les 20% restants comprennent une part communale et une part provinciale.

Le Service Public de Wallonie ainsi que les Maisons du Tourisme ont collaboré pour finaliser le projet.