Nassogne dit oui aux projets qui vont redessiner la Famenne

Coordinateur du GAL RoMaNa, Frédéric Noirhomme embraie sur le montant global de la programmation: "Elle s'élève à 1 784 991€, avec 56,6% à charge de la Région, 33,4% de FEADER et 10% des Communes. La part des 3 Communes est définie selon la population, celle de Nassogne est de 40 673€."

Un thème fédérateur, trois axes stratégiques

Ce dernier en vient au contenu: "On a opté pour un thème fédérateur: insuffler un vent d'innovation sur le territoire du GAL RoMaNa, pour devenir plus attractif pour sa population et ses visiteurs, en étant plus connecté aux nouvelles technologies et à ses habitants, et plus résilients face aux crises et changements qui régissent la société. Ce thème s'articule en 3 axes stratégiques: faire rayonner le territoire pour la population locale et régionale, opérer la transition numérique et multisectorielle du territoire, tout en maintenant les connexions entre ses communes et habitants, et gagner en autonomie et résilience en capitalisant sur ses forces vives et ressources". Six fiches projets ont été élaborées en collaboration avec les acteurs locaux: "La fiche"e-Romana"vise la formation, l'éducation et l'utilisation d'outils numériques,"AgRomana"le soutien à l'agriculture locale, et"RomanAlimenTerre"à valoriser et pérenniser la production locale d'une alimentation de qualité et l'accès de celle-ci à tous les citoyens du territoire, développe Frédéric Noirhomme. "Romana, tourisme de territoire"entend faire expérimenter aux touristes ce qui définit le territoire par ses habitants, et"RomanaEcoMOBIL"apporter des alternatives à l'utilisation classique de la voiture. Enfin,"Romana Énergie"a pour but d'accompagner les citoyens dans leurs démarches, pour les aider à aller le plus loin possible dans la rénovation. Le nom des fiches doit encore être validé, mais ils facilitent le travail".

Frédéric Noirhomme précise encore: "La Région a promis une réponse début décembre, les projets pourront ensuite être lancés". Le conseil a validé le tout à l'unanimité.

Le Guide Communal d'Urbanisme en très bonne voie

En août dernier, le conseil approuvait l'avant-projet de guide communal d'urbanisme (GCU), qui décline les objectifs du schéma de développement communal en objectifs d'urbanisme. Un bureau d'étude a entre-temps réalisé le projet que le conseil a approuvé. Le collège va le soumettre pour avis à la CCATM et au fonctionnaire délégué. "En cas d'avis positif, la Commune pourra délivrer un permis d'urbanisme sans avoir recours au fonctionnaire délégué", précise Marc Quirynen.

340 615€ de dotation à la zone de police Famenne-Ardenne

Le conseil a pris acte du budget de la zone de police Famenne Ardenne, voté à l'unanimité par le conseil de police en décembre et approuvé par le gouverneur. La dotation de Nassogne s'élève à 339 673€ hors plan drogue et 340 615€ plan drogue compris.

"Le maintien de toutes les églises pose question"

Marc Quirynen a abordé la problématique de la désacralisation des églises, ou d'affection à d'autres activités en parallèle du culte: "Si cela devait se faire chez nous, il faudrait quelques années pour arriver à un résultat. Mais quand je vois la fréquentation de nos lieux de culte, le maintien de tous pose question. L'évêché recommande de travailler en ce sens. L'idée serait d'abord de fusionner les fabriques, il resterait une église par Fabrique".

Les Bisounours ont quitté Bande pour Chavanne

Après environ 21 mois à La Petite Europe, la crèche communale Les Bisounours a libéré la salle de Bande et investi mardi ses nouveaux murs à Chavanne à Chavanne (voir notre édition du 28 février