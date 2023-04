Le cycliste Arnaud De Lie récompensé par le "Plus du Sport" pour les valeurs qu'il véhicule

À VOIR | Le "Plus du sport 2022" pour Arnaud De Lie (vidéo)

C’est justement cet attachement à la ferme familiale, son investissement dans l’exploitation, bref sa conscience que le cyclisme n’est pas tout dans une vie qui lui a valu d’être choisi par le conseil d’administration de l’association professionnelle des journalistes sportifs francophones pour le "Plus du Sport 2022", une pyramide en cristal du Val Saint-Lambert. Le trophée, imaginé par notre confrère Pierre Bilic il y a 20 ans, consacre un sportif qui apporte une dimension humaine, sociale, exemplative dans ses activités sportives.

Avec son directeur sportif Maxime Monfort

Dans notre édition de vendredi, nous relations le déroulement de cette soirée où il était venu recevoir son prix accompagné de sa copine Jade Gérouville et de son directeur sportif Maxime Monfort. Sur notre photo, on le voit au côté des deux ministres des sports, Valérie Glatigny et Pierre-Yve Jeholet et du président de l’association Marc Gérardy.