Un appel pour les enfants du Vieux Moulin à Fauvillers

Pas d’activités extrascolaires, ni de nouvelle toiture

Des activités extrascolaires qui, faute de moyens humains, ont été supprimées. "Un éducateur ne peut plus passer plusieurs heures à conduire les enfants à leurs activités sportives, musicales. Et laisser les deux autres éducateurs charbonner au centre", regrette le directeur.

À cette privation difficile pour les enfants s’ajoutent des soucis d’entretien du bâtiment, l’ancien hôtel du restaurant le Château de Strainchamps transformé en structure d’accueil pour enfants en 1989, qui devient vieux et le toit a bien besoin d’être remplacé. "Le toit doit être changé et isolé. Les enfants y ont trop chaud en été et froid l’hiver. Mais la facture s’élève à 160 000 €. Autant dire que c’est impayable pour nous. Les factures liées à l’énergie ont augmenté de 20 000 €, soit 24% de notre budget annuel. Cet argent, on ne pourra pas l’utiliser pour les enfants", explique encore Jean-François Schmit.

Deux éducateurs en plus

L’ASBL peut heureusement compter sur les Services clubs, les Tables rondes et le Lions Club de Bastogne pour améliorer le quotidien des enfants. Le Vieux Moulin organise également des événements et vend sa bière pour récolter des fonds. Il bénéficie aussi de la présence de deux dames les lundis et mardis pour accompagner les enfants dans leurs devoirs.

Mais cela reste bien insuffisant. "Il nous manque deux éducateurs pour pouvoir assumer une prise en charge globale des enfants. leur offrir davantage de temps, d’écoute, d’aide. Ce sont des enfants abîmés qui ont besoin d’une prise en charge spécifique", indique le directeur du Vieux Moulin.

Un appel entendu par le ministre Dermagne qui s’est dit touché par la vidéo diffusée en début de rencontre dans laquelle témoignent des enfants du centre. Des propos touchants et qui mettent un visage sur une situation émotionnellement chargée.

"Les travailleurs sont des professionnels à l’écoute, à disposition des enfants. Ce sont des parents de substitution. Je ne suis certes pas compétente dans ce domaine mais il est de ma responsabilité de relayer les demandes auprès d’autres collègues. Les enfants sont ce que nous avons de plus cher. Quand on voit le travail réalisé par les éducateurs et la direction, c’est exceptionnel."

Une situation qui trouvera écho auprès de la ministre Glatigny mais aussi des autres ministres compétents par rapport au coût de l’énergie, aux frais de réparation de la toiture, mais aussi en matière de simplification administrative.