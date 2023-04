Postes de garde médicale: les mesures du fédéral accueillies avec colère en province de Luxembourg

Dans un communiqué, l’ABSyM Wallonie (le syndicat des médecins) estime que ces mesures ne se justifient pas "au vu du peu d’appels en soirée et la nuit".

En province de Luxembourg, le système de postes de garde, assurant la garde médicale en dehors de cabinets des généralistes a été mis en place il y a 12 ans en collaboration avec l’arrondissement de Dinant. Le modèle précurseur a fait ses preuves et sept postes médicaux ont ouvert leurs portes (Arlon, Tintigny, Libramont, Bastogne, Marche, Bièvre et Dinant).

La fermeture, faute de médecins ?

"Si les mesures voulues par le fédéral doivent être appliquées, dans ces conditions, la solution serait tout bonnement que l’on arrive à devoir fermer des postes de garde, lance le Dr Christian Guyot, président des postes médicaux de garde Luxembourg-Dinant. Mais le service rendu au citoyen, avec un poste médical de garde dans la zone où il réside ne serait plus rempli."

Car cette question renvoie vers celle de la pénurie de généralistes. "Dans nos régions, nous avons déjà des difficultés à attirer de jeunes médecins, rappelle Christian Guyot. Ceux qui arriveraient risqueraient de vite partir lorsqu’ils verront qu’ils doivent enchaîner les gardes."

La zone couverte par les 7 postes médicaux de la province de Luxembourg et de Dinant compte un peu de moins 400 généralistes, assurant un de rôle de gardes.

"Sur une année, il faudrait donc définir 365 gardes en plus par poste de garde durant la nuit, soit plus de 2500, ce qui est difficilement envisageable", note le président des postes médicaux de garde Luxembourg-Dinant.

Les généralistes ne contestent pas l’utilité des postes de garde, mais craignent l’effet pervers si une réelle régulation n’est plus en place. "Nous devrions mobiliser deux médecins pour des choses qui ne sont parfois pas réellement du ressort de la garde et qui peuvent attendre, relève encore le Dr Guyot. Sans compter que cela coûterait."

Le président des postes médicaux de garde Luxembourg-Dinant estime que les mesures du SPF Santé publique sont la conséquence de revendications syndicales au sein du personnel des centres d’appels 100, 112 et 1733. et la rotation de ce personnel vers d’autres services.

Le retour au concept de la "nuit noire"

En termes de revendication, L’ABSyM Wallonie demande de son côté la réinstauration du système de "tri en nuit noire", c’est-à-dire entre 23h et 8h du matin. Et plus précisément, le rétablissement du droit d’une centrale 1733 à restaurer le tri de nuit noire, ne prévoyant l’envoi d’un médecin au domicile du patient que dans des cas précis et limités ; à savoir pour les résidents en maison de repos, les patients en soins palliatifs, les patients qui souffrent d’une douleur intolérable et le besoin d’un certificat de décès. Ceci couplé au rétablissement du droit de fermer les postes de garde le soir et la nuit en ne gardant qu’un seul médecin de garde pour les visites à domicile.

Le syndicat médical précisant par ailleurs que des cercles de médecins généralistes n’écartent pas la possibilité d’une grève de la garde en nuit noire. "C’est effectivement une menace dont nous parlons parfois", confirme le Dr Christian Guyot. Tout en ajoutant que ceci touche aux questions de la responsabilité médicale.