Il lui est reproché d’avoir, le 9 novembre 2022, démoli la salle de bain du domicile de son ex-compagne où s’était réfugié son amant. Il a aussi donné des coups à son ex et lui a occasionné des blessures. Son interrogatoire lors de l’audience d’instruction avait été pénible, le prévenu, désagréable, cachant difficilement son impulsivité et cherchant à inverser les rôles en accumulant les reproches à sa victime.

L’avocate de l’ex-compagne, Me Anne-Catherine Mignon, n’avait pas été tendre pour stigmatiser le baudet: "Ma cliente vit dans une permanente angoisse depuis ces faits. Elle a eu l’outrecuidance de signifier à Monsieur qu’elle mettait fin à leur relation. Il n’a pas supporté de perdre ce qu’il considérait comme sa chose. Il l’a encore harcelée plusieurs fois depuis les faits. Lors d’une précédente condamnation, il a été tenu de suivre une formation Praxis censée lutter contre la violence des délinquants. Visiblement, cela n’a servi à rien."

"Un couple toxique"

Pierre d’Huart, pour le ministère public, avait rappelé le passé judiciaire du prévenu, condamné deux fois à des peines de trente et 14 mois de prison et avait requis trois ans de prison et 1 600 € d’amende. Me Paul-Emmanuel Ghislain, pour la défense, estimait qu’on était en présence d’un couple toxique où chacun a sa part de responsabilité.

Il avait demandé une condamnation avec un sursis probatoire ou une peine de travail.

Les attendus du jugement de la juge Françoise Hertay sont sévères: "La gravité de faits qui portent atteinte avec violence à la santé et à la propriété d’autrui doivent être pris en considération. Le passé judiciaire du prévenu démontre à suffisance son caractère belliqueux."

La juge a cependant plus suivi l’avocat de la défense que le ministère public.

L’homme violent est condamné à 200 heures de peine de travail (ou à deux ans de prison s’il ne les effectue pas) et à 1 600 € d’amende.