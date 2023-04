La clignette wallonne de Michel Francard: "La poume nu toume nin lon arî d’ l’ârbe" (vidéo)

En connaissez-vous le sens ? Oui, si vous savez que la pomme dont il est question ne doit rien à la loi de gravitation de Newton ou à un épisode fameux du livre de la Genèse. Pas plus qu’elle ne renvoie à Blanche-Neige et à sa cruelle marâtre.

La pomme qui ne tombe pas loin de l’arbre fait référence à un constat que l’on peut faire tous les jours: d’une génération à l’autre, on retrouve les mêmes traits, les mêmes comportements, les mêmes habitudes chez les membres de la famille.

Ce beau proverbe wallon a un équivalent en français: Tel père, tel fils ; telle mère, telle fille. Ou, de manière plus imagée: Les chiens ne font pas des chats.

Lorsqu’on élargit la comparaison à d’autres langues, une différenciation géographique apparaît. Le wallon rejoint le néerlandais De appel valt niet ver van de boom, l’allemand Der Apfel fällt nicht weit vom Stam, l’anglais The appel does not fall far from the tree et plusieurs langues du nord de l’Europe.

Par contre, point de pomme dans le Sud. C’est plutôt le français Tel père, tel fils qui se retrouve par exemple en espagnol ou en italien. Le portugais, quant à lui, préfère dire que Le fils d’un poisson est un poisson.

Mais pourquoi une pomme, et non un autre fruit ? Sans doute parce que le pommier est répandu dans nos régions. Et qu’il est une sorte d’archétype de l’arbre portant des fruits, depuis Adam et Eve, au Paradis terrestre.

S’il faut se méfier de certaines pommes, n’hésitons pas à croquer le wallon sans modération !