Ebly: la fin des travaux retardée à l'été

À l’époque, la durée du chantier était estimée à 160 ouvrables. Actuellement, les travaux sont toujours en cours et les riverains commencent à trouver le temps long.

Pourtant, l’échevin des Travaux Pierre Gascard précise que les délais sont respectés. "Le chantier avance tout à fait normalement pour le moment, souligne-t-il. On rattrape un peu le retard de la fin de l’année dernière. Le coulage des bordures devait se faire en principe à la mi-décembre mais la météo et l’arrivée soudaine du gel a provoqué un arrêt prématuré des travaux. Le gel et les pluies ont continué en ce début d’année, ce qui explique l’impression de retard, mais ce sont essentiellement des jours d’intempéries."

Actuellement, une première partie des bordures est coulée, la pose des avaloirs, l’empierrement de la route et le trottoir sont réalisés sur plus ou moins la moitié du chantier. La pose des guides pour le coulage de la seconde partie est en cours et le coulage du reste des bordures sera réalisé à partir de la semaine prochaine. Dans la foulée, la société en charge des travaux poursuivra le chantier.

Encore 79 jours ouvrables au 15 mars

"Pour le moment, il y a une bonne dynamique sur le chantier et on fait tout pour que cela continue, poursuit l’échevin. Après ces phases de travaux, il faudra faire le réglage fin de l’empierrement et la pose du tarmac. L’entreprise Englebert est occupée à s’organiser à cela.".

Que les riverains se rassurent, donc, l’entrepreneur n’est pas en retard pour le moment. À l’état d’avancement du 15 mars, il restait encore 79 jours ouvrables. "En fait, de nombreux jours d’intempéries ont suspendu le délai d’exécution, comme tous les chantiers extérieurs, explique Pierre Gascard. Par ailleurs, des jours supplémentaires ont été ajoutés au délai de départ suite à des travaux supplémentaires essentiellement au niveau de l’égouttage. En théorie, le chantier devrait donc se terminer dans les délais."

Le village d’Ébly devrait donc retrouver sa quiétude à la fin du mois de juin.

Estimé pour un montant total de 1 194 699 € hors TVA, le coût des travaux risque d’être revu à la hausse. "Comme sur la plupart des chantiers publics, il y a une formule de révision des prix qui est appliquée lors de chaque état d’avancement mensuel. Une formule qui adapte le montant au coût de la vie", termine l’échevin.

Rappelons que les coûts liés à la distribution sont à charge de la Commune. Pour le reste, la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) intervient pour un peu plus de la moitié. En ce qui concerne le montant des travaux des voiries, un subside de 60% est prévu. Des trottoirs seront aussi créés ce qui permettra de réduire la largeur de la chaussée et les vitesses excessives des véhicules.