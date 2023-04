Chez D'Jess, à Libramont, en finale du jeu La Meilleure Friterie

Une note a également été attribuée par le public. "Lorsque j’ai pris connaissance des résultats, je me suis effondrée de joie souligne Jessica Friob, gérante de l’établissement libramontois. C’est une très belle récompense pour tout le travail que nous effectuons quotidiennement. On ne compte pas nos heures et représenter la province de Luxembourg en finale est une fierté. Pourtant, quand nous avons su qu’on était en concurrence avec"Chez Mimil", on croyait peu en nos chances tant elle a bonne réputation". Jessica Friob et son mari Pierre Marthus sont bouchers de formation, un avantage qui leur a sans doute permis de remporter la manche. En effet, tant les experts que le public ont souligné la qualité de la viande des burgers, la découpe ou encore la cuisson. Une note globale de 10/10 a été attribuée.

Déception mais fierté de Mimil

Bien que déçue de ne pas avoir gagné, la friterie "Chez Mimil" peut se féliciter d’avoir séduit les membres du jury qui ont octroyé une note globale de 9.5/10. La présentation des mets, la qualité exceptionnelle des frites et des burgers ont plus que séduit. Mais la friterie chestrolaise a malheureusement perdu des points auprès du public. Celui-ci n’a pas été totalement séduit par les produits proposés. "Nous sommes bien évidemment déçus mais c’était une belle expérience souligne Aurore Dupriez, la gérante. Nous avons tout de même reçu une superbe note du jury, c’est donc une belle reconnaissance pour notre travail. On sort du concours la tête haute".

Pour "Chez D’Jess", l’aventure se poursuit donc ce samedi (19 h 50) sur RTL TVI pour la grande finale en direct. Les six finalistes vont s’affronter dans une épreuve de qualification. Avec sa note de 10/10, la friterie libramontoise a toutes ses chances, puisqu’elle se classe 2e des notes parmi les six provinces. Avec une note de 10.5/10, l’établissement "Master Frites" de Bruxelles est le seul à devancer notre représentant.