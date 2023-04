Behême fête le labour à l'ancienne ce dimanche 16 avril

À cette occasion, une multitude d’activités seront proposées durant la journée. Dès 9 h, une balade attelages-cavaliers sera réalisée sur un parcours de 18 km en forêt. Les amateurs de vieux tracteurs pourront découvrir un magnifique défilé de vieilles mécaniques.

"Dès 10 h, une célébration en mode participative sera donnée par les prêtres et la chorale du secteur souligne Valérie Barchon, membre de l’organisation. Une bénédiction de la nature sera également effectuée. Nous aurons la chance d’être accompagnés de l’harmonie royale Saint-Martin de Léglise pour l’occasion". Notons également la présence exceptionnelle des sonneurs de trompe de chasse du Val Mosan.

Des activités gratuites

Les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste lors de cette journée. Dans l’après-midi, l’ASBL Fly Away, basée à Léglise, proposera un spectacle équestre avec une démonstration et une initiation à l’art de la voltige.

"Comme l’an dernier, nous aurons également des démonstrations de maréchalerie et de ferronnerie, poursuit Valérie Barchon. Des promenades à dos d’âne et des grimages sont également prévus pour les plus jeunes".

Pour agrémenter le tout, bar et petite restauration seront disponibles. Il est également possible de profiter du repas de midi pour la somme de 18 €. Précisons que l’ensemble des activités proposées, ainsi que l’accès au site, sont gratuits.

Perpétuer et présenter le labour

Point d’orgue de cette journée, c’est bien évidemment le travail de la terre à l’ancienne. Une équipe assurera une initiation au labour de la terre et perfectionnement lors de l’événement. Un bœuf et des ânes seront même utilisés pour l’occasion.

"Hommes et femmes de chevaux sont heureux de se retrouver à Behême, sur le champ du labour, pour perpétuer et présenter ce savoir-faire", termine Valérie Barchon. Tous les attelages-cavaliers et propriétaires de vieux tracteurs sont chaleureusement invités à rejoindre l’événement ce dimanche.

Réservations souhaitées au 0476/21 53 70. Inscriptions tracteurs au 0478/26 13 55