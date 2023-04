Un Gaumais expose sa collection de casques de F1 à travers le monde (vidéo)

Ses plus beaux modèles sont désormais exposés dans des lieux prestigieux. Le fruit d’un long parcours "J’ai acheté mes premiers casques vers les années 2000. D’abord des casques blancs que je demandais à mes copains de peindre. Je les revendais avec un petit bénéfice. Des petites répliques ensuite. Puis j’ai pu m’acheter de vrais casques de"petits"pilotes. Avant d’ouvrir des portes, de créer une page Facebook privée au contenu qualitatif qui s’appelle F1 Helmet et qui compte 6 000 membres. Ce qui m’a permis de connaître des gens du milieu. J’ai pu passer aux pilotes connus, issus du gratin mondial. Mon premier casque de pilote international est celui d’Ayrton Senna. J’avais très envie de l’avoir et je l’ai cherché longtemps. J’en ai un du pilote belge Thierry Boutsen", explique le gaumais qui a grandi dans le milieu automobile.

"Mon grand-père était concessionnaire pour la marque Renault depuis 1950. Mes parents ont repris la concession quand j’avais 5 ans. Je me souviens que je roulais dans les champs autour du garage familial dans une petite voiture ans laquelle on m’avait mis des cales. J’ai repris l’affaire de mes parents puis développé deux concessions en Gaume et au Grand-Duché. Désormais, je me consacre entièrement à ma collection de casques."

Les casques sont exposés à Madrid depuis le 23 mars pour une durée de 4 mois. Les casques anciens d’un côté, les plus récents de l’autre côté. Des casques mis également en situation sur des mannequins. Une exposition de plusieurs pièces multimédia avec un show sons et lumières qui reprend l’histoire de la F1.

"Les patrons du show de la F1 sont venus des États-Unis pour me rencontrer chez moi en Gaume. Tim Harvey est venu en personne voir mes casques. On a parlé business car ce n’est pas rien de prêter une collection comme celle-là. Dans les contrats que j’ai signés, on m’offre des casques originaux de grands pilotes comme Carlos Sainz et Charles Leclerc."

Une deuxième exposition qui partira ensuite à Milan pendant le grand prix qui se tient juste à côté à Monza. Une exposition permanente sera aussi organisée pour plusieurs années à Las Vegas en plus de l’exposition itinérante qui fera le tour du monde pour une durée de dix ans, en passant par Dubaï notamment.

Il côtoie les plus grands

Aujourd’hui, Hervé Willaime côtoie les plus grands noms de la Formule 1. Il est invité aux grands prix, dans les événements liés de près ou de loin à la course automobile.

"À force de côtoyer les paddocks, j e connais tout le gratin de la F1, je fréquente tous les pilotes. Aujourd’hui ce sont eux qui m’offrent ou me vendent des casques en direct. Je voyage à travers le monde, invité par la FIA. C’est une histoire de fou. Il n’y a pas de hasard dans la vie mais des opportunités à saisir. Jamais je ne pensais en arriver là quand j’ai collectionné mes premiers casques. Ma collection privée est devenue la collection officielle de la F1. C’est juste incroyable et je n’arrive pas encore à l’imaginer. Et ce n’est pas fini !"