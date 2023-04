Julien Bestgen est décédé à 88 ans à Arlon

Jamais avare d’une citation latine, membre de l’Académie Luxembourgeoise, l’homme était cultivé, aimait la belle écriture, comme le souligne l’abbé Hansen. "Un Européen d’avant-garde qui a connu Pierre Werner, un homme à l’amitié solide"

Auteur de publications dont "Luxembourg, terre de proverbes", cet enseignant de formation avait trouvé dans la presse une seconde vie et avait irradié de sa prose au journal Luxemburger Wort. Chroniqueur littéraire, il n’avait pas son pareil pour recueillir confidences. Il s’était spécialisé dans le secteur touristique où il mettait sa plume au service de la culture.

Chroniqueur pour notre journal l’Avenir Luxembourg de longues années, ce littéraire invétéré avait le souci de la fidélité: il était resté un ami du journal.

Auparavant, ce germaniste avait aussi connu l’estrade à l’Isma et surtout à l’Inda. Les témoignages d’anciens potaches se souviennent de "Juju", un prof qui incarnait le métier.

Michèle Garant, la présidente de l’Académie Luxembourgeoise, a été une de ses élèves. Elle évoque le souvenir du jeune prof masculin chez les "chères sœurs": "On l’aimait bien dans cette école de filles. Il nous prenait au sérieux, discutait avec nous, même si on n’était pas super bons en flamand. C’était assez génial, passionnant, personnel, ce qu’il enseignait, il le vivait. Il avait une valeur spéciale pour nous, un joyeux luron, il avait une belle présence et restait lui-même. Il ne faisait pas si prof que cela ! On l’appelait"Juju", un peu comme s’il nous appartenait ! Il enseignait aussi à l’Isma, il nous apportait un air de l’extérieur !"

Plus tard, Julien Bestgen dirigera l’école normale de l’Institut Notre-Dame de la grande époque et ce, jusqu’à la fermeture de la section, Fin des années 80. Danièle Differdange qui aura été sa secrétaire de direction, gardera l’image "d’un homme jovial, accueillant, qui aimait organiser des rencontres".

Les dernières années, ses billets retenaient encore l’attention de revues ou quotidiens, il gardait un entrain, même si on le sentait particulièrement affecté par le départ de son épouse Élisabeth.