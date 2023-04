En 2017, François Culot, le maire de Virton, avait sorti un premier livre, La vie devant soi, dans lequel il clamait son amour pour sa ville, son credo pour l’engagement en politique et le patrimoine. On ne peut pas dire que cela lui ait porté chance puisque dans les mois qui suivaient, la "dream team", dont il qualifiait son collège, éclatait avec la formation du mouvement Citoyens.

Quatre ans plus tard, François Culot nous revient cependant avec un nouveau livre, toujours publié chez le Bastognard Thierry Delperdange à Image publique Éditions.

Le déclic de Compostelle – c’est le titre – nous parle finalement peu de la fameuse marche spirituelle qu’a parcourue le maire de Virton, mais du déclic qu’il a éprouvé lors de ce parcours par rapport à la vie politique.

Culot n’en démord pas: seuls les jeunes, avec leur idéal, leur enthousiasme, permettront de revivifier le landerneau politique. Il cite Greta Thunberg en modèle… et serait presque prêt à en faire citoyenne d’honneur de Virton !

François Culot, 62 ans, rempilera aux communales de 2024 et se dit un homme heureux: "La fonction de maire me procure du bien-être ! J’adore être à l’écoute des gens et leur apporter des réponses."