Deux friteries de la province de Luxembourg en concurrence ce jeudi soir sur RTL TVI

Le concept ? Désigner la meilleure friterie de Wallonie et de Bruxelles. RTL TVI a reçu pour l’occasion pas moins de 2000 candidatures. Après des mois de recherches et de belles rencontres, 12 frituristes passionnés par leur métier ont été sélectionnés.

Ce jeudi soir, place aux deux établissements de la Province de Luxembourg. L’occasion d’y découvrir les deux candidats que sont "Chez Mimil" à Hamipré (Neufchâteau) et "Chez D’Jess" à Recogne (Libramont). Deux établissements qui se félicitent de cette participation à ce grand concours.

Du côté de Chez D’Jess (notre photo ci-dessous), ce passage dans l’émission est une véritable surprise puisque ce sont les clients eux-mêmes qui ont inscrit la friterie au concours. "On a été surpris de cette sélection, souligne Jessica Friob, gérante à Libramont. D’ailleurs, je ne voulais pas y participer de peur de passer à la TV. Mais mon mari m’a convaincue et par respect pour nos clients, nous avons plongé dans l’aventure. Quoi qu’il arrive ce jeudi soir, ce passage dans l’émission est une belle visibilité pour notre établissement". Jessica Friob a repris la friterie libramontoise avec son mari Pierre Marthus en pleine période Covid, il y a deux ans et demi. L’établissement compte deux employés et une petite dizaine d’étudiants et de flexi-jobs.

Chez D'Jess friterie ©EdA

Une finale en direct prévue ce dimanche

À Hamipré, la friterie "Chez Mimil" (photo au haut de cette page) est une référence dans la région depuis plus de trente ans. Actuellement, l’établissement se distingue par une décoration atypique qui vous plonge dans les États-Unis des années 50-60 avec un clin d’œil au roi du rock’n’roll, Elvis Presley.

À l’instar de la friterie libramontoise, c’est également les clients qui ont fait la surprise d’inscrire leur friterie préférée à l’émission. "C’est une très belle reconnaissance de leur part, souligne Aurore Dupriez, la gérante de Chez Mimil. Tout a été très vite après un premier passage de l’équipe d’RTL pour la première sélection. Quoi qu’il arrive ce soir à l’issue de l’émission, ce passage à la télévision est une réelle fierté et une belle visibilité pour l’établissement. Nous allons tout donner pour aller jusqu’au bout".

Réponse ce jeudi soir, 19 h 50, sur RTL TVI. Rappelons qu’à l’issue de l’émission de ce jeudi, un jury d’experts déterminera laquelle des deux friteries participera à la grande finale. L’heureux élu rejoindra donc les lauréats des autres provinces pour une finale prévue ce samedi 15 avril, en direct, à 19 h 50 sur les ondes d’RTL.