Brigitte Lecordier, la voix de Goku et Oui-Oui, était à Arlon: "J’ai une communauté extraordinaire"

Brigitte Lecordier, si on connaît peu votre visage, on connaît surtout votre voix !

Je suis comédienne et on me connaît surtout pour ma voix, parce que j’ai incarné beaucoup de petits personnages cultes de dessins animés. Des personnages comme Goku ou Gohan (de Dragon Ball), Oui-Oui, Nicolas de Bonne Nuit les Petits. Et aujourd’hui, des personnages comme La Petite Mort, ou Pipoudou pour les plus grands. Plein de personnages différents.

+ À LIRE | Les fans de la culture japonaise se sont retrouvés à Arlon

Pourquoi participer à ce type de convention ?

J’aime les conventions en général, parce que c’est l’occasion de rencontrer mes fans, de parler de ce que je fais aujourd’hui, de ma chaîne YouTube, de mes réseaux… Puis il y a des fans qui m’écrivent, on se répond, et c’est l’occasion de mettre un visage sur un commentaire, sur une personne qui écrit. J’ai une communauté extraordinaire, très respectueuse. Il y a beaucoup d’amour, beaucoup de respect. Je n’ai jamais de soucis.

C’est votre première fois en Belgique ?

Je viens régulièrement en Belgique, comme à Mons ou à Liège et je suis déjà allée plusieurs fois à Bruxelles, pour la Made In Asia. Et je me suis rendue à plusieurs reprises au Luxembourg, pour la Tsume.