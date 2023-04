Neufchâteau a un plan pour séduire les médecins généralistes et spécialistes

C’est la raison pour laquelle le collège communal va proposer aux élus, lors de la réunion du conseil communal de lundi prochain, des mesures pour le moins alléchantes pour séduire généralistes et spécialistes.

Explications du bourgmestre François Huberty: "C’est sans doute la première fois qu’un pouvoir local va si loin, mais il n’y a pas trente-six solutions si on ne veut pas devenir un désert médical.

Ce n’est pas normal que les Communes soient obligées de palier les manquements de la Région et du Fédéral. On ne comprend pas non plus pourquoi on maintient un numerus clausus et que les anciens numéros Inami ne sont pas remis en circulation automatiquement dès qu’un médecin cesse son activité".

Voici le plan d’actions qui sera sur la table du conseil communal de lundi prochain:

1. La Ville est en pourparlers pour l’acquisition en centre-ville d’un bâtiment qui sera transformé en logement tremplin à loyer réduit pour les futurs soignants.

"L’idée est d’utiliser un bâtiment communal pour y créer des appartements qui seront proposés aux jeunes médecins avec un loyer réduit", précise le mayeur.

2. La Ville va doubler la prime de 25 000 euros que la Région wallonne accorde à un médecin qui s’installe dans une zone à faible densité médicale.

"Cette prime versée par la Région dans le cadre du plan Impulseo (fonds d’impulsion de la médecine générale) vient d’être prolongée voici une semaine, commente M. Huberty. Cette prime se monte à 20 000 € dans les communes considérées comme étant en pénurie et à 25 000 € pour celles en pénurie sévère." Comme c’est le cas chez nous. La Ville va verser elle aussi une prime de 25 000 €. Nous nous alignons sur les conditions de la Région, à savoir que cette aide devra être remboursée par le bénéficiaire s’il quitte la profession dans les 5 ans qui suivent son installation chez nous ou qu’il déménage dans une autre commune. Enfin, les primes seront versées sur le compte en personne physique du médecin qui est libre ensuite de la rétrocéder par convention à un centre médical.

Le règlement de la Région stipule aussi qu’il doit s’agir d’une première installation faite dans les 5 ans après l’obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste. "Nous, nous simplifions cela et nous octroyons cette prime dès la première installation, dans la limite des crédits budgétaires", précise encore le bourgmestre.

La Commune veut aller encore plus loin en élargissant la prime aux pédiatres, aux dentistes, aux ophtalmologues et aux dermatologues, professions de la santé en pénurie également.

3. Les conjoints des médecins qui s’installeront à Neufchâteau seront aidés dans la recherche d’un emploi dans la région : une prime de 500 € est prévue à cet effet.

"On va accompagner ces conjoints pour qu’ils puissent se reconvertir professionnellement ou retrouver du travail chez nous, annonce le bourgmestre. Concrètement, la Ville proposerait un"chèque formation" de maximum 500€ aux conjoints.

4. Un employé communal va devenir le référent en matière de soins de santé et sera là pour répondre à toutes les questions.

"Son rôle sera d’informer, aider, voire rediriger les personnes ayant des questions concernant les soins de santé. Cela est bien évidemment autant destiné aux habitants de la commune qu’aux potentiels futurs médecins qui souhaiteraient s’installer", précise François Huberty.

5. La Commune va inciter ses citoyens à adhérer au projet de la Province qui vise à encourager les habitants à accueillir chez eux un étudiant en médecine en stage ou un étudiant en soins infirmiers ou un assistant.

Les Chestrolais qui souhaitent proposer une chambre à un futur médecin-stagiaire ou assistant peuvent contacter la Commune pour se faire connaître.

"Tous ces leviers devraient, je l’espère, attirer chez nous les médecins qui hésitent encore à s’installer à la campagne. On ne pourra pas nous reprocher plus tard d’avoir laissé la situation se détériorer. Bien sûr, une fois ces mesures mises en place, elles seront évaluées et corrigées si nécessaire", conclut François Huberty.