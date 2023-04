Les fans de la culture japonaise se sont retrouvés à Arlon

De nombreux artistes, originaires d’un peu partout en Belgique, mais aussi de notre province et d’autres pays comme la France, étaient invités pour venir exposer leurs créations. Dessins, peintures, art sur bois ou créations personnelles originales…

Ce type d’événements est très populaire un peu partout dans le monde comme en Europe, avec la "Japan Expo" à Paris, la "Polymanga" en Suisse ou la "Made In Asia" à Bruxelles.

Un autre aspect phare de la culture japonaise chez nous, c’est le cosplay. Véritable métier, cela consiste à se déguiser en un personnage de la pop-culture. Dark Vador, Harry Potter et bien d’autres personnages tirés d’animés japonais participaient au concours de cosplay.

Des comédiens de doublage

Si la convention s’identifie par ses artistes, ce week-end c’était d’autres personnes qui attiraient tous les regards. En effet, plusieurs comédiens de doublage (ce sont ceux qui posent leurs voix sur les personnages de séries, de films, ou de dessins animés et qui nous permettent de profiter d’une version française) étaient présents. À savoir Bastien Bourlé, Grégory Laisné et Brigitte Lecordier.

Cette dernière était de loin la plus populaire, notamment parce qu’elle a prêté sa voix à de nombreux personnages de notre enfance, comme Son Goku enfant, Oui-Oui ou encore Nicolas de Bonne Nuit les Petits. Leur ressenti sur le Japan Day arlonais ? "Une ambiance belge et une gentillesse très chouette ". Et des expositions artistiques atypiques. "Je me suis un peu baladé et j’ai pu voir plusieurs créations originales qu’on voit très peu dans les autres conventions. C’est très chouette de voir des choses différentes", confie Grégory Laisné.

Une belle réussite

S’il fallait résumer en une phrase l’événement, ce serait "le partage de la passion d’une culture de fans venant d’horizons différents". Artistes, costumes, ou voix de dessins animés, tous étaient présents pour fêter un univers qu’ils adorent. Enfin, du côté des organisateurs, qui sont encore étudiants, on est ravis de la réussite de l’événement et "on espère peut-être un Japan Day 4, si l’occasion se présente".

La voix de Goku, Gohan et Oui-Oui

Brigitte Lecordier, si on connaît peu votre visage, on connaît surtout votre voix !

Je suis comédienne et on me connaît surtout pour ma voix, parce que j’ai incarné beaucoup de petits personnages cultes de dessins animés. Des personnages comme Goku ou Gohan (de Dragon Ball), Oui-Oui, Nicolas de Bonne Nuit les Petits. Et aujourd’hui, des personnages comme La Petite Mort, ou Pipoudou pour les plus grands. Plein de personnages différents.

Pourquoi participer à ce type de convention ?

J’aime les conventions en général, parce que c’est l’occasion de rencontrer mes fans, de parler de ce que je fais aujourd’hui, de ma chaîne YouTube, de mes réseaux… Puis il y a des fans qui m’écrivent, on se répond, et c’est l’occasion de mettre un visage sur un commentaire, sur une personne qui écrit. J’ai une communauté extraordinaire, très respectueuse. Il y a beaucoup d’amour, beaucoup de respect. Je n’ai jamais de soucis.

C’est votre première fois en Belgique ?

Je viens régulièrement en Belgique, comme à Mons ou à Liège et je suis déjà allée plusieurs fois à Bruxelles, pour la Made In Asia. Et je me suis rendue à plusieurs reprises au Luxembourg, pour la Tsume.

Ils importent du saké directement du Japon

De nombreux créateurs originaux étaient présents mais aussi quelques concepts originaux, comme "Saké Passion", une boutique arlonaise détenue par Florence et Vincent Muller. "Nous sommes des importateurs de véritable saké japonais, on propose à peu près 22 flacons différents, directement importés du Japon et sélectionnés sur place. On est présents depuis le début de la convention. Cette année ils nous ont réinvités et on a accepté. L’ambiance est très chouette et c’est bien organisé."