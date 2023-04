Ressusciter le dernier château-fort de Gaume

Les dates du chantier estival de restauration du château de Montquintin sont connues. L’objectif de celui-ci est de restaurer et réaffecter, à l’aide d’une poignée de bénévoles les ruines de ce moment classé presque millénaire (1869) pour lequel plusieurs projets n’avaient pu aboutir. Une tâche que tout le monde jugeait improbable il y a presque 30 ans comme l’explique l’ASBL "A Montquintin" qui pour la première fois collabore avec l’ASBL "Qualité-Village Wallonie". "Les lieux ont bien changé. Le dernier château-fort de Gaume ressuscite ! De nombreuses petites et grandes mains sont venues s’ajouter au noyau d’origine. Si les progrès sont peu perceptibles, c’est avant tout parce que les interventions se font avec mille précautions en ce qui concerne les fouilles et la consolidation des murs".