Un trio d'exposants à La Roche

Trois profils

Stéphane Renard est graphiste et plasticien. Il est passionné de dessin et de peinture et possède un solide CV dans le domaine. La description de son travail ? "Si le corps est suggéré plutôt que réaliste, on se retrouve souvent sous la peau. Je montre ainsi notre fragilité. J’insiste aussi sur la présence humaine aussi brève soit-elle. Tout est éphémère et en mouvement perpétuel", dit-il. Alain Winand, pour sa part, enseigne la chorégraphie et le théâtre à des personnes handicapées mentales. Il a plusieurs cordes à son arc, oscillant entre le dessin, l’aquarelle, mais également l’écriture spontanée. Son credo ? "Laisser faire le hasard, peindre à l’instinct." Le dernier membre de trio est Marc Winand, typographe-imprimeur, graphiste. Il aime aller à l’essentiel, sans s’embarrasser de théories. Tel un déclic de son appareil photos. La photo, c’est avant tout pour lui l’étonnement. L’entrée à l’expo est libre.