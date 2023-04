Un réfugié ukrainien agresse violemment sa compagne à Vaux-sur-Sûre

Des faits qui lui valent d’être sous mandat d’arrêt depuis lors.

Arrivés en Belgique depuis l’Ukraine en novembre dernier, l’homme et la dame étaient en forte tension l’un envers l’autre, lui voulait vivre sa vie en Belgique et y rester, elle souhaitait retourner au plus vite en Ukraine, là où sont toujours leurs trois enfants.

Coups de pied au visage

Fin février, le couple s’est violemment disputé. L’homme prétend que sa compagne l’a provoqué et énervé toute la journée.

Toujours est-il qu’ivre et imbibé de vodka ce soir-là, il a frappé violemment sa femme, lui portant des coups de pied au visage notamment et au corps.

"Des faits très violents. Tous les meubles de la chambre ont été détruits. La victime s’est retrouvée en incapacité de travail durant quinze jours. Je requiers une peine de prison de 12 mois", affirme la substitut du procureur du roi, Sarah Stévenin.

Du côté de la défense, Me Gaël Thiry souhaite un sursis le plus large possible et idéalement pour tout ce qui excède le délai de détention préventive. "Rien ne justifie la violence, mais il faut trouver une solution pour cet homme dont actuellement aucun centre dans la province ne veut suite aux faits." Jugement le 20 avril..