Pour Anita, son épouse, et lui, l’aventure chocolatière a débuté à Verviers il y a trente ans. Il y a deux décennies, l’entreprise se délocalise à Samrée, sur les hauteurs rochoises, et se taille, au fil du temps, une très solide réputation.

La qualité des produits, le concept de tablettes personnalisables pour les écoles, associations et autres clubs font un tabac. La passion est intacte.

À cela s’ajoutent les présentations en direct de son travail pour les groupes, une recette gagnante: "Ces démonstrations se font en français, néerlandais et anglais. Plus de 12 000 personnes sont accueillies chaque année" dit-il fièrement.

Investissements

Autre source de fierté: ses deux enfants, Nathalie et Alexandre, travaillent maintenant dans la société qui peut se targuer d’être 100% familiale. C’est ce qui a poussé Yves Lemaire, du haut de ses 60 ans, à consentir à des investissements importants: "L’atelier est maintenant trois fois plus grand, les machines ont également été modernisées tout comme l’endroit où se tiennent les démonstrations."

Cerise sur le gâteau, il y a quelques semaines, Cyril chocolat vient de lancer un musée didactique du chocolat sous forme d’escape game.

"C’est unique en Belgique. Il existe bien des musées du chocolat mais c’est souvent très statique. Ici, le visiteur entre dans une histoire, celle de la quête de 13 crânes de chocolat et doit résoudre des énigmes pour y parvenir" explique-t-il.

Cinq sens

Les nouvelles technologies sont de mise mais l’observation, la réflexion et la logique sont primordiales. Les cinq sens sont sollicités pour passer un agréable moment en famille ou entre amis.

"Sans lancer une réelle campagne de publicité, nous avons déjà accueilli de nombreuses personnes: des habitués d’escape room, des personnes plus âgées, des jeunes. À chaque fois nous avons énormément de retours positifs. Il y a de l’amusement et de la dégustation permanente", note encore Yves Lemaire.

Et derrière ces défis se cache la passionnante histoire du chocolat avec films, objets, documents. Une version néerlandaise du concept arrivera dans les prochaines semaines. Élément notable et également source de fierté pour l’artisan chocolatier rochois: cette visite est accessible à toutes les personnes porteuses d’un handicap. Un plus évidemment pour que tous puissent en profiter.

Si la réservation n’est pas obligatoire, elle est cependant vivement conseillée. D’autres projets sont encore dans les cartons, avec notamment la volonté de toucher encore davantage le public scolaire.