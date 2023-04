Un aubangeois ultra-violent devant le tribunal correctionnel d'Arlon pour avoir violenté sa compagne

Le président du tribunal, André Jordant, est effondré à la lecture du dossier, du casier judiciaire et du rapport de l’expertise psychologique qui avait été commandé. "Mais qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire de vous ?", soupire-t-il.

Par deux fois, en 2021, puis le 9 janvier 2023, il a tabassé sa compagne qui a eu le tort, étant fort attachée à lui, de renouer après une première séparation. La dernière dispute, il est incarcéré depuis, a provoqué des fractures de côtes à la victime qui en subit toujours les conséquences, la consolidation étant complexe vu la violence des coups reçus.

Il avait déjà été condamné à vingt mois de prison, mais avait obtenu un sursis probatoire pour une durée de cinq ans. Il n’a pas respecté les conditions imposées. Son casier judiciaire compte, en outre, une quinzaine de condamnations, notamment pour des vols, mais toujours avec de la violence, souvent accompagnée par des excès de consommation d’alcool. L’expertise psychologique conclut à une personnalité paranoïaque qui risque de repasser à l’acte avec un risque de récidive très élevé.

La défense conteste l’intensité des coups

"Monsieur ne prend pas conscience de ses problèmes ou les minimise, constate Yannick Rosart pour le ministère public. Il reconnaît avoir bu une ou deux petites bières avant les derniers faits sur sa compagne, alors que son taux d’alcoolémie prouve qu’il avait beaucoup bu. C’est très inquiétant. Vu sa dangerosité, je requiers deux ans de prison et je m’oppose à tout sursis ou à toute mesure probatoire."

Du côté de la défense, Me Mégane Weyders n’avait pas beaucoup d’arguments dans ses manches pour contester les faits: "Madame exagère cependant la description de la scène. Il n’y avait pas tant d’intensité que cela. Il s’agit plus des poussées que des coups. Tout cela doit être replacé dans le contexte particulier d’un couple qui n’a pas fonctionné et qui était dans une relation toxique. Mon client a une personnalité fragile. Je pense qu’une peine de probation autonome serait adéquate, même si, en réalité, c’est refiler la patate chaude à l’assistante judiciaire. Mais vous pourriez envisager un sursis probatoire ou une peine de travail."

Le ministère public a rétorqué que le prévenu venait d’être condamné à 100 heures de peine de travail pour la rébellion envers les policiers.

Le jugement sera prononcé le 3 mai.