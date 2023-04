Un an après sa fermerture temporaire, Ferrero Arlon tourne à pleine régime

"Les fêtes de Pâques s’annoncent prometteuses"

Il y a tout juste un an, l’usine Ferrero à Arlon était contrainte par l’Afsca de fermer ses portes. En cause, un filtre placé à la sortie de deux réservoirs contenant des matières premières avait contaminé les produits chocolatés, provoquant des centaines de cas de salmonellose et ce, dans différents pays. Pour rappel, l’usine refonctionne depuis juin 2022. Aujourd’hui, veille de Pâques, cette mauvaise période semble complètement terminée. "En terme de bénéfices, les activités de Pâques ont en effet été affectées l’an dernier, affirme l’entreprise. Cependant, notre priorité a toujours été la sécurité de nos consommateurs. Actuellement, l’activité est de nouveau sur la bonne voie, les fêtes de Pâques s’annoncent prometteuses d’un point de vue commercial." Dans les rayons des magasins, les produits Kinder ont en effet repris leurs droits, œufs au chocolat en tout genre et petits cadeaux Kinder à la clé.

1,5 million de tests par an

L’entreprise l’affirme, toutes ses installations de production sont conformes, des protocoles de sécurité rigoureux sont appliqués. "Chaque année, Ferrero effectue 1,5 million de tests de contrôle pour s’assurer que chaque lot de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis soit vérifié et soit de qualité", ajoute-t-elle. Et pour que les faits survenus à Arlon l’an dernier restent un événement isolé, d’importants investissements sont toujours réalisés à l’heure actuelle "dans un ensemble complet de mesures préventives". Parmi les investissements effectués depuis l’an dernier, on compte notamment le remplacement et le renforcement de plusieurs équipements de même que l’installation de 300 mètres de nouvelles canalisations. "Et si l’usine Ferrero d’Arlon tourne à nouveau à plein régime, c’est en grande partie grâce aux travailleurs qui ont abattu un travail impressionnant lors du démontage et remontage des lignes de production", dit-elle encore.

Nul doute que travailleurs et consommateurs ne souhaitent plus revivre pareille situation. Tous devraient entamer plus sereinement cette période de l’année.