Tout savoir sur les anciennes ardoisières de Warmifontaine

L’ardoise de Warmifontaine a fait la réputation de toute une région et, derrière cette image d’Épinal, le bulletin du Cercle d’histoire Terre de Neufchâteau a consacré une petite cinquantaine de pages au travail des mineurs qui se sont cassé le dos à produire de la scaille, comme on disait. Des photos et des récits qui en disent long sur la dure réalité de scailton, de mineur de fond, mais aussi de ceux qui étaient affectés au spartonnage, fendage ou rebattage. On apprend que l’ardoisière, sous la direction de l’ingénieur Tock, comptait jusqu’à 300 ouvriers qui fabriquaient 12 millions d’ardoises par an ! Le puits Sainte-Barbe, creusé en 1869, atteint une profondeur de 180 mètres. En mars 1912, à force de creuser le sol qui devient un gruyère, 5 maisons du village situées entre les puits Saint-Martin et Sainte-Barbe sont détruites à cause d’un affaissement du sol. D’autres bâtiments sont endommagés. Prévenue, la population a pu se sauver à temps. On peut encore voir aujourd’hui les traces de cet effondrement.