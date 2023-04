Deux ans après la publication de son premier livre "Une petite Belge en Australie", Coraline Buchet, originaire de Mogimont (Bouillon), revient avec un deuxième tome relatant ses aventures au pays des Maori. Après son périple en Australie, la Bouillonnaise a choisi une destination pour elle, à savoir Aoteroa, le nom maori de la Nouvelle-Zélande où la jeune fille a pu prendre du plaisir à randonner, à retrouver les montages et à s’épanouir.

Cette autobiographie, éditée par la maison d’édition Chloé des Lys, s’intitule donc logiquement "Une petite Belge en Aotearoa Nouvelle-Zélande."

Dans ce nouvel ouvrage, Coraline Buchet vous emmène dans un voyage lors duquel elle doit prendre des choix pour elle-même, en

respectant ses convictions et en se laissant guider par ses propres envies.

Déterminée, éclectique et l’esprit fourmillant d’idées, Coraline réalise ses rêves l’un après l’autre. Après

une vie désorientée en Belgique et cinq ans de voyage, elle se passionne à présent dans une vie proche de la terre et riche en expériences en Aotearoa Nouvelle-Zélande. Là-bas, elle doit parfois se faire violence pour dépasser ses peurs et repousser ses limites. Toutefois, grâce à diverses belles rencontres, elle va redécouvrir le plaisir de partager des moments d’amour ou d’amitié que le lecteur aura l’occasion de découvrir au fil du livre.

Ce livre, de 354 pages, a aussi pour but d’apprendre à comment repousser ses limites et à comment faire de l’infini une possibilité.

Si Coraline vit depuis cinq ans en Nouvelle-Zélande, elle reste en contact avec ses lecteurs grâce aux réseaux sociaux. Il est possible de se procurer le livre auprès de sa famille en Belgique, auprès de sa maison d’édition ou dans divers commerces locaux, notamment à Bouillon (Papeterie des Ardennes), Bertrix (Librairie de la gare) et Libramont (Le Temps de lire)

Infos et réservations au 0491 48 58 77 ou à l’adresse jm.buchet@skynet.be

https ://www.editionschloedeslys.be/