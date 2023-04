Meurtre de Marie Audrit-Reding à Martelange : son infirmière reste en détention préventive

Ce vendredi, son avocat, Me Xavier Koener, n’a pas demandé la remise en liberté de sa cliente qui nie les faits, comme c’est le cas depuis le premier jour. "Le travail de vérification est en cours. Le juge d’instruction travaille sans relâche mais à ce stade, aucun élément déterminant ne permet d’aller dans un sens ou dans un autre. Les enquêteurs travaillent à la réalisation d’une ligne du temps précise qui permettra de savoir qui était présent chez la victime et à quel moment au moment des faits", précise l’avocat.

Tuée d’une dizaine de coups de vase à la tête

Le rapport d’autopsie figure à présent dans le dossier et il confirme la violence de l’acte posé par le meurtrier. "Les faits ont été commis de manière très violente. L’auteur s’est acharné sur la victime. Une dizaine de coups ont été portés essentiellement au niveau de sa tête." une violence qui pose question à l’avocat quant au profil de l’auteur. "J’ai du mal à croire que ma cliente, qui mesure 1m60 a peine et a un physique plutôt frêle, aurait pu commettre les faits sur une dame plus corpulente qu’elle. Mais il faut rester prudent à ce stade de l’enquête. Nous n’avons pas encore toutes les réponses à nos questions."

Les taches de sang devront parler

Vinciane Welvaert nie toujours être impliquée dans le meurtre, se contentant de répéter qu’elle avait découvert la victime déjà décédée dans sa salle de bains, à l’étage de la maison où la nonagénaire vivait seule. Mais des taches de sang ont été retrouvées sur les vêtements que l’infirmière portait ce jour-là. "Il y avait très peu de taches de sang sur elle, souligne Me Koener. Elles peuvent être compatibles avec la manipulation du corps de la victime. C’est la ligne de défense de ma cliente. Elle a touché la victime pour voir si elle vivait toujours. L’analyse des taches est en cours."

Un meurtre commis entre 4h et 8 du matin le 1er mars 2023. C’est vers 8h le matin que l’infirmière se rendait chaque matin chez Marie Audrit-Reding. Après avoir été entendue sur place par les enquêteurs, l’infirmière a ensuite poursuivi sa tournée auprès de ses autres patients. Ces derniers affirment n’avoir rien remarqué d’anormal sur les vêtements et dans le comportement de Vinciane Welvaert.

Sortie de psychiatrie il y a un an sur décision médicale

Comme nous l’avons déjà écrit, Vinciane Welvaert a passé 7 années en hôpital psychiatre sur décision du service de défense sociale, pour une durée indéterminée. Un internement qui faisait suite à de graves et nombreux faits de harcèlement commis dans le village de Hollange (Fauvillers) d’où elle est originaire.

Un enfermement qui a pris fin il y a un an sur décision du corps médical estimant qu’elle était apte à réintégrer la société. Elle a travaillé dans un home de la région avant d’être licenciée et de retrouver une activité sous le statut d’indépendante.

Ce vendredi après-midi, son mandat d’arrêt a été prolongé pour une durée d’un mois par la chambre du conseil d’Arlon. Vinciane Welvaert vit son incarcération de manière à al fois sereine et résignée. "Elle a peur de ce que la justice pourrait faire d’elle. La dernière fois cela s’est mal passé. Elle est soutenue par une partie de sa famille. Elle est cohérente et clame haut et fort son innocence."