Jéhonville: des nouveaux membres au sein de l'ASBL "aux 3 villages"

D’autres restent encore en suspens comme un concours de couyon, la fête d’Halloween, la Saint – Nicolas ou encore une programmation VTT/marche.

Passage de relais

Le nouveau conseil d’administration de la salle Aux 3 Villages voit l’arrivée de quatre nouveaux visages en responsabilité: Kévin Gérard à la présidence, Steve Dejonckere à la vice-présidence, Nicolas Saudmont à la trésorerie et Jean-François Poncelet au secrétariat.

Ils remplacent respectivement Jean-Luc Poncelet, Véronique Lambin, Alain Bozet et Christophe Chauvaux.

L’occasion aussi pour l’ex-président d’exprimer ses sentiments lors de ce passage de relais. "J’aimerais remercier tous les"anciens"membres d’avoir œuvré, de près ou de loin, dans toutes les organisations qui se sont déroulées à la salle. Une page se tourne et nous pouvons être fiers du travail accompli. Il me doit de féliciter et encourager"les jeunes"qui reprennent le flambeau. Leur motivation est suffisamment grande que je ne me pose pas de question quant à l’avenir de la Salle", a souligné Jean-Luc Poncelet.