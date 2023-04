Saint-Hubert: une première quinzaine du bien-être animal

Découverte d’un élevage, ciné-débat et salon animalier

Les autres actions se dérouleront le week-end suivant. "Le samedi 15 avril à 15h, nous proposons la découverte de l’élevage de porcs et du circuit court de la ferme du Long pré située à Saint-Hubert poursuit l’échevin. Le lendemain dimanche dès 9h, différents ateliers seront proposés à la ferme O’Cheval d’Arville. Entièrement gratuits, ils permettront de découvrir les soins aux animaux, le travail de la laine de mouton ou encore le miel et la ruche". Mardi 18 avril, un ciné-débat gratuit sera proposé à la salle communale dès 19h30. Philippe Gilson et Sophie Locatelli, présidente de l’ASBL "Le rêve d’Aby" interviendront dans le cadre de la projection d’un documentaire. Pour clôturer cette quinzaine, un salon animalier aura lieu à la salle communale le dimanche 23 avril dès 10h. "Les visiteurs pourront aller à la rencontre du club canin de Libramont et d’exposants œuvrant dans la région. La police sera également présente pour rappeler la législation en matière animale. Différents animaux seront présentés et il y aura la possibilité de se restaurer" termine Philippe Gilson. L’ensemble des bénéfices de cette journée de clôture iront au refuge "Les or’félins" de Vaux-sur-Sûre. Les dons de nourriture des visiteurs seront également les bienvenus lors de cet événement.

Infos et renseignements: Catherine Dessoy au 061 26 09 61