Neufchâteau: voici les 5 projets citoyens retenus pour 2023

Voici les 5 projets qui vont être réalisés cette année:

1. Installation et aménagement d’une plaine de jeu à Marbay, près du rond-point, à la demande des enfants du village eux-mêmes ! Ils veulent aussi un espace arboré et barbecue. "La Ville est en train de finaliser l’achat du terrain", prévient le mayeur.

2. Aménagement du carrefour du Bac à Fineuse, projet proposé par des habitants du village. On va remanier la voirie et sécuriser les lieux ; ajout de mobilier urbain, de jeux, etc. Les bacs seront du coup mieux valorisés.

3. Embellissement et amélioration du pâchis central de Tronquoy. Des habitants veulent des bacs en acier corten sur mesure pour améliorer le fleurissement du village.

4. Réhabilitation de la piste de pétanque de Grandvoir en plein centre du village où il y a déjà un barbecue, une plaine de jeu, un terrain de basket.

5. Aménagement et rénovation de la cour du local des scouts de Neufchâteau. On bétonnera une nouvelle dalle, on rénovera l’escalier, et la clôture entre la cour et la route qui est branlante qui sera refaite en dur, on stabilisera le talus. On installera des bancs et des tables afin d’ouvrir l’espace rénové aux balades et aux pique-niques. "Les scouts à Neufchâteau comptent pas loin de 200 jeunes", justifie François Huberty. "Nous voulons encourager leur dynamisme déjà très fort dans la commune."