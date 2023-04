"La clignette wallonne" de Michel Francard tous les vendredis (vidéo)

La consigne reçue était de faire un commentaire en français sur une expression en wallon. Ce clin d’œil complice qu’est la capsule doit être accessible à un public qui ne comprend pas le wallon et ne le pratique pas. J’en ai tenu compte dans la manière de donner un format à cette capsule. Il est question d’une expression wallonne, de sa traduction et beaucoup de sa contextualisation. Pourquoi dit-on telle expression en référence à tel contexte ? Quand l’occasion m’est donnée, j’essaye d’élargir à des expressions en français qui sont proches, aussi pour démontrer qu’il y a un terreau commun.

Pourquoi avoir dit oui à cette proposition ?

Je trouvais très intéressant d’utiliser un moyen contemporain pour mettre en valeur la richesse du wallon. Celui-ci doit être dépoussiéré. Il faut pour cela mieux le connaître. Un autre objectif est de nouer un dialogue avec le public, voir comment il réagit. On peut même explicitement lui demander de suggérer des expressions.

Comment choisissez-vous les expressions wallonnes ?

Je cherche des expressions pittoresques, pas nécessairement faciles à comprendre, puisque l’objectif de la capsule est aussi de les expliquer. Si elle se comprend par elle-même, il n’y a aucun intérêt à le faire. Ces expressions résistent en fait à la compréhension immédiate. J’essaye aussi que ces expressions soient éclairantes d’un contexte plus large. Une espèce de sagesse populaire est véhiculée par ces affirmations. Je prends aussi des expressions spécifiques du wallon, de celles qu’on ne retrouve pas en français, en tout cas pas dans le français des dictionnaires, car le français régional peut aussi reprendre à son compte la traduction.

En quoi consistera la chronique écrite dans le journal ?

Le contenu de la chronique sera identique, mais la forme différente. Ça me donne aussi l’occasion d’ajouter des éléments difficiles à placer dans une version orale. L’écrit va enrichir.

Comment se porte le wallon aujourd’hui ?

Il y a deux aspects différents. La pratique effective du wallon a continué à diminuer, mais les représentations que les gens s’en font sont bien plus positives aujourd’hui qu’il y a quelques générations. Les jeunes qui n’ont pas eu les représentations négatives voient les langues régionales avec un œil beaucoup plus positif. Il faut capitaliser sur ce changement de mentalité si on veut sauver ce qui peut l’être aujourd’hui.

Il y aura une "Clignette gaumaise" sur quatre. Avec le wallon, c’est une langue régionale qui garde de la présence ?

Le wallon est très largement majoritaire, pratiqué par des milliers de personnes dans le Luxembourg et le Gaumais, variété du Lorrain, par des centaines. En choisissant le wallon, on prend la langue régionale la plus parlée dans la province et en accueillant le gaumais on lui laisse une place qu’il mérite. À noter que pour le wallon, j’utilise les formes du wallon du pays de Bastogne, le seul qui a un dictionnaire d’ailleurs. Et puis je suis originaire de là.