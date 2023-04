Une mission humanitaire qui dure depuis 16 ans au départ d'Ochamps

Actuellement, l’ASBL développe plusieurs projets autour de l’école et du maraîchage. "Le but est d’offrir aux femmes un outil économique les rendant, par leur travail, autonome financièrement, explique Hervé Boulard, Président de l’ASBL. En échange, elles doivent mettre tout en œuvre pour que leurs filles puissent fréquenter les établissements scolaires. En fournissant les outils et les formations pour réussir, nous contribuons à réduire la pauvreté et à développer l’émancipation des femmes et des jeunes filles. Malgré les violences vécues au Burkina, nos activités se portent bien. On peut même dire heureusement ! Pour 100 femmes, le potager et ses infrastructures sont toujours en place".

Appel aux dons

Pour cette année 2023, l’équipe de bénévoles va principalement œuvrer au Togo, le pays voisin du Burkina. "Nous allons aller y construire une école, aménager une zone maraîchère autour de celle-ci et développer le microcrédit, poursuit Hervé Boulard. Pour ce dernier, il s’agira d’une vente différée de légumes stockés dans un grenier que nous ferons construire".

L’équipe s’apprête également à affréter un conteneur pou le Togo. "Nous recherchons pour l’occasion toutes sortes de choses, poursuit le Président. Du matériel scolaire, du mobilier, des sandales, sandalettes en plastique pour les enfants, des t-shirts, polos, du matériel de jardinage, du matériel pour un salon de coiffure ou encore des ballons de football et des maillots". Les dons par virements sont également possibles via le numéro de compte BE49 0016 1349 5471.

Plus d’infos via h.boulard@yahoo.fr ou au 0475/42 29 54.