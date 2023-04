Lux Fashion Week 2023 : appel aux stylistes pour le défilé et le Fashion Store

Comme chaque année depuis 2015, le coup d’envoi de la Lux Fashion Week sera donné par un grand défilé.

Un appel est d’ores et déjà lancé aux stylistes qui souhaitent dévoiler leurs créations lors du grand défilé du vendredi 29 septembre et lors du Fashion Store qui se déroulera le 30 septembre et le 1er octobre. Être originaire de la province ou y habiter est un atout.

. Les organisateurs souhaitent recevoir une lettre de motivation, un CV et quelques photos de leurs réalisations. Dossier à envoyer à events@arlon.be

La date limite pour l’envoi des candidatures est fixée au 28 avril.