Libramont : six églises visitables en ligne avant Freux et Sainte-Marie (vidéo)

Pas mal de visites en ligne pour les six édifices

Pourquoi se donner tant de peine ? Réponse de Jonathan Martin, échevin du Patrimoine. "Il n’y a rien de plus frustrant quand on est amoureux de l’histoire que de se retrouver devant une porte fermée à clef pour des raisons de sécurité. Grâce au travail de l’équipe de l’historienne Emmanuelle Robinet de la bibliothèque communale et du cercle d’art et d’histoire local, une énorme documentation a été rassemblée, avec l’aide aussi du photo-club. DiscoVR apporte un réel plus. À terme, une carte virtuelle avec 20 édifices, dont la moitié fera l’objet d’une visite virtuelle complète, sera disponible. Jusqu’ici, en 714 jours de présence sur le net, il y a eu 1 342 visites pour l’église de Saint-Pierre, 1 173 pour celle de Bras-Bas et 1029 pour la chapelle de Lorette à Remagne. Après 317 jours de mise en ligne, il y en a eu 472 pour la chapelle de Lhommal, 439 pour l’église de Rondu et 543 pour celle de Laneuville. Après 4 ans, 11 édifices auront été scannés. Au moins un édifice par ancienne commune d’avant fusion aura été scanné", précise l’échevin.

Le site continue à être alimenté par les historiens et récits des gens

"Et ce n’est pas figé, ajoute Emmanuelle Robinet, parce que nous continuons à documenter les vidéos dès que nous apprenons tel ou tel fait historique ou anecdotique. Rien n’est figé et cela évolue grâce notamment à la mémoire de nos anciens qui nous racontent ce qu’ils ont vu. Par exemple, pour Sainte-Marie Chevigny, des témoins se rappellent la réquisition par l’occupant durant la guerre d’une des deux cloches. D’autres nous ont dit comment était la chaire de vérité. On en apprend sur cette statue de saint Roch qui date du XVIIe siècle ou encore sur le magnifique calvaire du chœur. Ce qui caractérise cette église, c’est son côté dépouillé et lumineux grâce à ses couleurs claires et ses superbes vitraux qui datent des années 1920."

Présentation de Sainte-Marie et de Freux le 1er week-end de juin

Autre caractéristique, ajouterons-nous, ce clocher pointu comme celui d’Offagne ou d’Humain et qui rappelle qu’au XI siècle, cette église, la plus ancienne de Libramont, était dotée d’une impressionnante tour carrée aux murs épais et qui servait de refuge et de forteresse en cas d’invasions. Bientôt, les églises de Freux et de Sainte-Marie seront mises en scène par DiscoVR. Les films seront en ligne à partir du week-end Églises ouvertes, le premier week-end de juin.