L'abbé Denis a marqué plusieurs générations à Saint-Hubert et Rochefort

Témoignages

De nombreux messages de sympathie ont fleuri sur le net à l’annonce de son décès. Des termes émanant de pratiquants ou non, qui ont eu la chance de croiser la route de ce prêtre. Incontestablement, il aura marqué de son empreinte de très nombreuses personnes. "Inoubliable", "prêtre bon et généreux et un homme exceptionnel", "très agréable et gentil", "un homme au grand cœur" ne sont que quelques exemples de ces marques de sympathie. On y souligne ses grandes qualités humaines, le souvenir de son rire incomparable, son soutien aux plus faibles et sa volonté de transmettre sa foi. Une vie résumée à l’entame de son faire-part "Prêtre au service du peuple de Dieu."

Ordonné en 1964

C’est à Regné dans l’actuelle commune de Vielsalm, où une partie de sa famille réside toujours, que le futur abbé voit le jour en juillet 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le 19 juillet 1964, il est ordonné prêtre par Monseigneur Charue. Pendant deux ans, il enseigne à Marche-en-Famenne, à l’Institut Saint-Remacle, avant d’endosser la charge de vicaire de Saint-Hubert. Fonction qu’il remplit jusqu’en 1978 avant de se consacrer aux paroisses d’Awenne et de Mirwart jusqu’à son départ en province de Namur, en 2013.

On retiendra du ministère de l’abbé Marc Denis qu’il fut pendant plus de trois décennies aumônier des scouts et des guides à Saint-Hubert.

C’est ce jeudi, Jeudi Saint, que l’abbé sera conduit vers sa dernière demeure, à l’issue d’une messe en l’église Saint-Benoît de Regné, à 10 h 30.