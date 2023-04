D’autant plus que le confinement a bousculé les habitudes: le rapport au télétravail, les écrans dans les écoles et les familles.

Des étudiants sont sur les écrans jusqu’à combien d’heures ?

5 à 6 heures en dehors de l’école. Même nous, adultes, si on travaille dans l’administratif, on est huit sur un écran et en rentrant on fait une visio avec la grand-mère, les courses en lignes, cela monte vite.

Des étudiants somnoleraient en classe ?

Oui, c’est quelque chose dont on va parler à la conférence. Le cerveau a besoin de dormir pour permettre aux neurones de se restabiliser, éliminer les substances toxiques qui s’accumulent dans le cerveau. Si les gamins sont sur leur smartphone jusqu’à 1 h, 2 h, 3h du matin, c’est normal qu’ils dorment en classe. C’est le rapport aux écrans qui est problématique. Comment fait-on pour canaliser cela ?

Le cerveau se modifie depuis que nous sommes plus sur les écrans ?

Il va falloir que la science le montre, mais je réalise une thèse sur l’éducation aux écrans et sur l’impact de ceux-ci. En termes de dopamine, à force d’avoir besoin de stimulations qui renforcent le réseau neuronal de la dopamine, on a une addiction comportementale.

Certaines écoles bannissent le GSM ?

C’est un choix. Qui peut être respectable. La question est: comment va-t-on faire des citoyens de demain ? Les citoyens de demain vont baigner dans un monde numérique, la révolution de l’intelligence artificielle va nous tomber dessus. On ne peut pas vivre dans une hutte, le monde économique et social tourne autour des écrans. C’est plutôt apprendre au futur citoyen à se maîtriser face aux écrans. Pour moi, il faut les deux: des enseignants qui n’utilisent pas d’écran, un enseignement à l’ancienne comme il est super que des enseignants mettent des feux d’artifice dans leurs cours pour avoir de la diversité. Ce qui est important, ce sont les softs skills, les compétences transversales, c’est plus important que le savoir en lui-même. Que le cerveau apprenne à apprendre.

Des enseignants parlent d’apathie dans la motivation, cela pourrait être dû à l’abus d’écran ?

L’écran peut jouer un rôle, mais pas uniquement, l’apathie vient de ce que le monde a à proposer: la pollution, le réchauffement climatique, la crise sociale… Ce sont des choses que les ados se prennent en pleine figure. La génération Z est celle qui est la plus difficile à manager dans les entreprises, car se soumettre à une structure hiérarchique, cela n’a pas toujours de sens pour elle. L’apathie, oui, mais il y aussi beaucoup d’espoir, mais pas comme le monde d’avant l’entendait. Quand je vois le nombre de jeunes qui s’investissent dans les communautés virtuelles ou musicales, il y a énormément de choses qui se développent grâce aux écrans. Il n’y a pas que du négatif.

Il ne faut pas diaboliser les écrans ?

Le but est de construire l’équilibre ensemble et de conscientiser aux différentes mécaniques. Certaines sont délétères, d’autres vertueuses. Ce sont souvent des mondes qui ne se parlent pas. Le monde des ados est par essence imperméable à celui des parents, mais quand on creuse, on voit que de beaux projets se développent. Le monde de Minecraft dans le monde scolaire est intéressant. Il faut faire confiance aux jeunes.