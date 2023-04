Un nez artificiel créé à Arlon pour détecter les cancers du poumon (vidéo)

Son hôpital est partenaire avec l’Université de Lille, les Régions flamande et wallonne et plusieurs universités wallonnes (UMons, ULiège) pour créer un prototype de "nez électronique". Ce dernier dépistera précocement les cancers broncho-pulmonaires.

Une technologie révolutionnaire dont les composants électroniques sont mis au point par le service de recherche de l’ULiège (ex-FUL) sur le site d’Arlon, maillon essentiel du projet.

Chercheurs de chez nous

Deux jeunes scientifiques gaumais à l’ULiège travaillent activement à ce projet: Justin Martin, de Habay, doctorant en sciences de l’environnement, et Simon-Pierre Liégeois, de Florenville, technicien en électromécanique, modélisation et impression 3D. Avec aussi Anne-Claude Romain et Laurent Collard.

"C’est un projet ambitieux, baptisé Pathacov et soutenu à hauteur de 4 millions d’euros par des fonds Interreg européens, précise le doctorant, Justin Martin. Le financement 2019-2022 vient de se terminer et nous comptons sur un 2e financement Interreg dès 2023 pour la finalisation du projet et sa mise à disposition à terme, pour les médecins."

Le but du projet est une fameuse avancée dans la détection des cancers. Il s’agit de fournir aux médecins un outil électronique aisé à utiliser pour des pré-diagnostics non invasifs et précoces du cancer du poumon.

Une méthode moderne de screening qui restera, évidemment, corroborée par une prise de sang et des marqueurs cancéreux révélés par l’hématologie.

Des capteurs efficaces

Alors, ce que l’on met au point dans les labos de l’ULiège à Arlon et qui est révolutionnaire, c’est la création d’un nez artificiel, qui détectera les composés organiques volatils (COVs) cancéreux par rapport aux mêmes composés sains.

Il faut savoir que les cellules humaines libèrent des composés organiques volatils. Mais lorsqu’un organe devient cancéreux, les COVs qui sont libérés sont différents de ceux émis par un organe sain. La machine mise au point à Arlon est donc équipée de capteurs gazeux qui vont détecter les molécules particulières véhiculées par l’haleine humaine.

"Comment fonctionne ce nez artificiel ? Notre engin est composé d’une matrice d’une centaine de capteurs à base d’oxydes métalliques, de polymères conducteurs ou d’hybrides. Cette chambre de capteurs va alors détecter les COVs, les composés organiques volatiles, susceptibles d’être de bons marqueurs du cancer", expliquent Justin et Simon-Pierre.

Vaste étude clinique

La difficulté aura été d’identifier les biomarqueurs du cancer du poumon présents dans l’haleine. Justin Martin, a pour ce faire épluché dans la littérature scientifique les analyses de COVs liés au cancer du poumons et considérés comme discriminants.

Un total de 280 composés a été retenu, parmi lesquels ont été sélectionnés les plus pertinents pour la détection des cancers du poumon.

Et en complément de la littérature, les différents partenaires belges et français de ce vaste projet Pathacov ont vu l’Université de Lille analyser l’air exhalé par 1200 personnes, dont plus de 450 patients atteints d’un cancer du poumons et exempts de traitement et 750 témoins répartis en 250 fumeurs actifs, 250 anciens fumeurs et 250 non-fumeurs.

Cette étude clinique a abouti à la détermination de composés organiques volatils (COVs), spécifiques à l’haleine de patients atteints du cancer du poumon. Et ce sont ces composés qu’on retrouve dans le nez électronique fabriqué à Arlon et qui analyse en comparaison les molécules sortant de l’haleine des patients. Un concept génial.

Sauver des vies

La prochaine étape, en cours, consistera à rendre cette technologie plus pratique et miniature, pour la transporter plus facilement et la mettre à l’usage des cabinets de généralistes. Un enjeu de taille, car l’espérance de vie de patients diagnostiqués au stade précoce d’un cancer du poumon est de 90% à 5 ans, alors qu’une détection tardive fait chuter à moins de 20% les perspectives de vie à 5 ans. Donc le nez électronique arlonais est un enjeu majeur de santé publique puisqu’il peut sauver de nombreuses vies. Mais il pourrait aussi, à terme, détecter d’autres cancers (sein, colorectal, foie, rein).