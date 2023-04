Roman - «La traversée des Lumières», Éric de Kermel, Flammarion «De la Russie au Népal en passant par la Bretagne, le Tibet et la Chine, ce roman explore les thèmes du voyage, de la quête de soi et de l’équilibre. Vadim est le fils d’un général de l’armée rouge. Après le meurtre de celui-ci, il est contraint à l’exil. Son incroyable don pour les échecs le conduit à la gloire mais aussi à la rencontre d’une étrange femme.»

Roman - «Le bureau d’éclaircissement des destins», G. Nohant, Grasset «Irène travaille aux archives de Arolsen, qui a pour but de sauvegarder la mémoire des victimes du nazisme et restituer leurs objets aux familles. Dense et délicat»

Jeunesse - «C’est ma fleur!», A. Hemming et N. Slater, Flammarion «Cou-cou, Bzzz, Flap-Flap. Écureuil s’interroge sur tous ces bruits. Oiseau lui explique que ces bruits annoncent l’arrivée du printemps. À partir de 4 ans.»

Le Point-Virgule (Arlon)

Bande dessinée - «L’Université des chèvres», Christian Lax, Futuropolis «1833. Fortuné Chabert, instituteur itinérant, va consacrer sa vie à l’enseignement en France, puis à l’étranger. Quelques années plus tard, son arrière-petite-fille, Arizona Flores, journaliste américaine va rencontrer en Afghanistan Sanyar, enseignant nomade. Une passion commune entre deux êtres éloignés par l’espace et le temps.»

Roman - «Je ne suis pas là», Lize Spit, Actes Sud «Simon, graphiste, est licencié. L’occasion pour lui de prendre son destin en main. Au lieu de cela, il connaît une lente descente aux enfers, vécue au travers des yeux de sa compagne. Addictif!»

Roman - «Les Sources», M.-H. Lafon, Buchet-Chastel «Une ferme dans les années 60 où père et mère vivent avec trois enfants. Univers impi-toyable où le mari a des droits. Et si les femmes prenaient la place des hommes?»

La Dédicace (Virton)

Roman - «La petite fille», Bernard Schlink, Gallimard «Réflexion et émotion avec Kaspar, libraire à la vie passionnante. Il relate l’histoire de l’Allemagne et de la chute du Mur à travers son histoire d’amour avec une Allemande de l’Est et sa relation bienveillante avec celle qu’il considère comme sa petite fille.»

Roman - «La famille», Naomi Krupitsky, Gallimard «Dans les années 30, bon nombre de familles italiennes ont émigré à Brooklyn. C’est là que vivent Sofia et Antonia dont les pères font partie de la mafia. Elles se jurent de ne jamais épouser d’hommes issus de la «famille». Mais la vie est parfois toute autre.»

Jeunesse - «Chevalier Chouette», D. Christopher, Kaléidoscope «Une chouette tout juste sortie de son œuf rêve de devenir un vaillant chevalier. Et si la persévérance, le courage et la subtilité étaient la formule pour réussir? «Chevalier Chouette» est un album jeunesse plein de finesse et d’humour avec de magnifiques illustrations.»

Le canard paon : du tiers et du quart (Arlon)

Roman - «Les mémoires de la forêt, t.2», Mickaël Brun-Arnaud et Sanoe, École des Loisirs «Archibald Renard va devoir prouver qu’il est bien le propriétaire de sa librairie, ce lieu qui est toute sa vie. Accompagné de son neveu, il part à la recherche des carnets de son grand-père. Pour les 9 ans et plus.»

Jeunesse - «Les couleurs de demain» Maud Roegiers et les jardiniers rêveurs, Alice «Pollution, surconsommation, extinctions… C’est la pagaille. Les enfants laissent leur instinct et leur créativité s’exprimer pour imaginer un autre lendemain. Pour les 5 ans et plus.»

Documentaire - «Les secrets de la nature tout près de toi», L. Brand et F. Hartas, Larousse Jeunesse «Ce livre invite parents et enfants à ralentir pour (re)découvrir, au fil des saisons, les petites merveilles de la nature (plantes, animaux) qui sont présentes, juste sous nos yeux. Un livre poétique pour les 5 ans et plus.»

Le temps de lire (Libramont)

Roman - «Éteindre la lune», William Boyle, Gallmeister «Bobby, 14 ans, lance des pierres sur les voitures et c’est le drame pour Jack, un père anéanti par la perte de sa fille. Mais l’écriture, les rencontres inattendues et surtout la force de l’amour parental vont bouleverser la trame du destin. Sombre et lumineux à la fois.»

Roman graphique - «Par la force des arbres», D. Mermoux et E. Cortes, Rue de Sèvres «Ode à la nature et à la renaissance, cet ouvrage raconte la vie d’un homme «à terre» qui va prendre de la hauteur en vivant une saison dans sa cabane au cœur de la forêt. Retour aux sources et sobriété salvatrice.»

Roman jeunesse - «Mémoires de la forêt», Mickaël Brun-Arnaud, École des Loisirs «Prix Sorcières 2023, ce livre, magnifiquement illustré, est un véritable bijou, mêlant aventure et poésie. Dans la forêt de Bellécorce, au creux du chêne, Archibald Renard tient sa librairie…»

Le Litherer (La Roche-en-Ardenne)

Bande dessinée - «Thorgal Saga t.1 Adieu Aaricia», Robin Recht, Le Lombard «1ertome d’une nouvelle saga Thorgal avec un nouvel auteur qui réinvente la série avec ses idées et sa sensibilité. «Adieu Aaricia», comment croire à un tel titre, à une telle idée? Le temps est le plus cruel des dieux.»

Poche - «Enfant de salaud», Sorj Chalandon, Le livre de Poche «Un jour, grand-père m’a dit que j’étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant d’un SS de pacotille, patriote d’occasion… qui a traversé sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres. Puis les miennes. Le salaud, c’est le père qui m’a trahi…»

Thriller - «La petite fille sous la neige», Javier Castillo, Albin Michel «Thriller efficace où l’on fait de fréquents retours en arrière entre 1998 et 2003 et des bonds en avant dans les années 2010. Addictif, bouleversant, effrayant, ce roman tient en haleine jusqu’à la dernière page, mieux que sur Netflix!»

L'Oxygène (Neufchâteau)

Document - «Un album d’Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes», Bruttmann, Hördler et Kreutzmüller, Seuil «195 clichés réalisés par les SS d’Auschwitz; un «reportage» photos à usage interne, lors de l’arrivée des Juifs hongrois, entre mai et juillet 1944, reconstitué par les auteurs.»

Jeunesse - «La grande fabrique à idées», Brasseur et Baas, Casterman «Un format original et un fonctionnement intelligent pour imaginer une infinité d’idées. Ce livre-jeu stimule la créativité des petits et grands, des novices comme des expérimentés de l’inventivité, en toute situation.»

Bande dessinée - «Issunboshi – Le petit samouraï», R. Lang, Le Lombard «Issunboshi, ce petit héros, enseigne la résilience et la force qui se cache en chacun de nous. Illustrations tout en nuances de gris et aux dialogues épurés, le lecteur se laissera entraîner par ce conte populaire japonais.»

Livre's (Marche-en-Famenne)

Roman - «Deux innocents», Alice Ferney, Actes Sud «Dans ce roman inspiré d’une histoire vraie, A. Ferney scrute notre société avec une plume remarquable. Elle explore la relation d’une enseignante engagée au cœur de sa classe jusqu’au basculement. Une accusation, un engrenage… À vous de vous faire votre avis!»

Jeunesse - «Lulu et le Macabouc», Laurent Gaudé, Charles Berbérian, Actes Sud «Trois grands-mères veulent adopter Lulu mais d’abord, il faut attraper le plus terrible des monstres : le Macabouc! Nous avons aimé les valeurs d’entraide, de partage et de transmission. Chouette histoire pour passer un bon moment.»

Cuisine - «Kombucha, kimchi, ginger beer & Cie», Marie Senterre, Larousse «Un recueil de recettes et d’explications claires qui deviendra votre outil de travail. C’est sûr : après avoir lu ce livre et admiré les belles photos, vous n’aurez qu’une envie : créer votre propre limonade!»

Le Rat des champs (Vielsalm)

Jeunesse - «Pipioli la terreur», Philippe Corentin, l’École des Loisirs «Hommage spécial à Philippe Corentin, décédé en novembre 2022. «Pipioli la terreur», «L’Afrique de Zigomar» et tant d’autres titres qui nous font rire aux larmes tant par les textes que par les illustrations. À redécouvrir et à lire en famille pour le plaisir de tous!»

Roman - «Fernanda», N. Jaillet, La Grange batelière «Portugal 1965. Histoire, basée sur des faits réels, de Fernanda qui, enceinte sans être mariée, doit s’exiler à Paris. Là, une rencontre extraordinaire va pourtant la faire entrer dans la légende.»

Bande dessinée - «L’or des damnés», Nicolas Bianco-Levrin, Atelier du Poisson soluble «Depuis qu’un gisement du précieux métal a été découvert, la fièvre de l’or menace. Une histoire de pirates décalée où tout est bien qui finit bien.»

Julien Bil (journaliste de L'Avenir Luxembourg)

Roman - «Que reviennent ceux qui sont loin», Pierre Adrian Gallimard «Après des années d’absence, un jeune homme retourne dans la grande maison familiale en Bretagne. Là, il repense au temps béni de sa jeunesse et se revoit dans un petit-cousin un peu gauche qu’il prend sous son aile. De ce sujet simple en apparence, Pierre Adrian tire, avec style, un magnifique et profond roman subtilement mélancolique.»

Roman graphique - 1629, ou l’effrayante histoire des naufragés du Jakarta t.1, X. Dorison et T. Montaigne, Glénat «Le 1ertome de ce diptyque est consacré à l’une des mutineries les plus retentissantes, et sans doute la plus sanglante, de l’histoire maritime.»

Roman - «Abondance», Jakob Guanzon, La Croisée «Henry a tout perdu, survit et se bat pour son fils Junior, qui a 8 ans aujourd’hui. Dans ce roman coup de poing, l’auteur traite d’une Amérique où la vie ne tient qu’à quelques dollars.»