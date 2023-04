Aujourd’hui, un siècle plus tard, cette phalange musicale brandit très haut son trophée et est très fière de sa quarantaine de musiciens, dont une grande majorité de jeunes.

"La Cæcilia fait son cinéma"

Pour fêter ses 100 ans comme il se doit, La Cæcilia a fait son cinéma au centre culturel d’Izel, lors d’une soirée divisée en deux volets.

En entrée, sous la direction de Bérenger Goffette, l’ensemble Cæcilia Juniors interprétait Can you feel the love tonight, The bare necessities ou encore Friend like me. C’est sous l’impulsion de son chef Bérenger que cette phalange a été relancée et compte aujourd’hui une douzaine de musiciens (ne)s.

Ensuite, Vincent, l’interprète du soir, a présenté les différentes scènes et sketches tout en emmenant le public dans un voyage à travers quelques grandes pages du cinéma français et international, avec des pièces musicales en rapport aux différentes images projetées.

Avant la pause, moments d’émotion avec l’hommage à Freddy Schmitz pour ses 40 années de direction musicale (1981 à 2021). "Grâce à ton grand savoir-faire, ton dévouement et ton besoin de monter toujours plus haut et toujours mieux, tu as permis à cet ensemble musical d’accéder, au fil des années, à une notoriété et une ascension plus que remarquable", évoque Annick Brader, première échevine ayant dans ses attributions la Culture.

Au nom de la Ville de Chiny, elle lui a remis un panier garni, pour tout ce qu’il a apporté dans la vie culturelle de la commune à travers l’évolution de l’harmonie.

Académie musicale

Francis Jacques, président, souligne dans son allocution: "C’est sous l’impulsion de Freddy Schmitz que la section de l’académie d’Izel a été ouverte en 1987-1988 grâce à une convention signée par les bourgmestres de Chiny et Arlon, Léon Jacquemart et Jean Goffinet (et que nos élus communaux ont toujours prolongée)."

La Cæcilia a offert un dessin de l’ancienne salle de répétitions où Freddy a passé plus de 30 ans sur les 40 de direction musicale. Un dessin réalisé par Audrey Bresmal, jeune dessinatrice de Moyen.

Président depuis 1996

Francis Jacques a commencé le solfège avec son frère Willy en 1966 et a fait sa première sortie avec l’harmonie à la Pentecôte en 1968 lors de la fête à Izel. Il devient aujourd’hui, à l’âge de 65 ans, le musicien patriarche.

La musique, est dans la famille avec sa fille Gwenaëlle qui joue de la clarinette et ses petites-filles: Lucie Schutters (12 ans) flûte traversière et Adeline Schutters (10 ans) clarinette mais elle est seulement dans l’ensemble junior, pour le moment.

La famille Jacques n’est pas esseulée, car le musicien Pierrot Gérard a connu aussi trois générations au pupitre avec son fils Francis et ses petits-fils, jouant du bugle.

L’actuel président Francis Jacques a connu les 50e, 75e et 100e anniversaires de La Cæcilia. "La boucle est maintenant bouclée avec le centième", dira-t-il fièrement.