Les oeuvres de Goffinet et de Clausse au presbytère de Ruette

Une belle reconnaissance pour l'artiste qui, avant de se dédier à la sculpture s'est tout d'abord consacré à l'agriculture. "Je suis heureux que la commission culturelle reconnaisse les artisans du terroir. Pour ma part, j'ai découvert la sculpture à l'académie d'Arlon et je la pratique depuis une trentaine d'années. J'affectionne le bois fruitier et le grès jurassique pour leur solidité".

Figurative et contemporaine

L'artiste utilise la sculpture figurative et contemporaine pour apporter à l'agriculture la reconnaissance qu'elle mérite et rendre hommage à la pierre et à la terre, exprimant une autre manière de cultiver la terre.

Par la diversité des thèmes qu'il traite, il souhaite mettre en avant le patrimoine culturel dont il prône la préservation.

Le pointillisme de Clausse

Originaire de Saint-Mard, Ramond Clausse décédé en 2014 est aussi mis à l'honneur.

Cet ancien instituteur s'est intéressé à la peinture à l'huile et puis à l'encre de chine.

Sa spécialité ? Le pointillisme qui lui permettait de représenter l'expression des visages et qui témoignait de sa minutie sans faille. Ses œuvres dépeignent la Gaume, ses habitants et leur quotidien.

Exposition accessible les 8 et 9 avril de 14 à 18 h ou sur rendez-vous 063/40 47 23