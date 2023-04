En 2024, il quittera la vie politique de la commune. Par contre, il n’a pas encore pris de position pour une éventuelle présence sur la liste provinciale.

Il occupe d’ailleurs depuis dix années, avec diplomatie, dialogue et tact, la présidence du conseil provincial.

Jean-Marie Meyer, ancien professeur, puis directeur de l’enseignement libre à Athus est aujourd’hui retraité.

Il a commencé sa carrière politique en 1988 comme conseiller communal pendant six années. Réélu, il devient échevin des Finances durant six ans. Il est échevin des Travaux depuis 1996.

Un échevin expérimenté sur lequel le député bourgmestre Josy Arens a toujours pu compter lorsqu’il remplissait ses autres obligations au fédéral.

Une décision mûrement réfléchie par Jean-Marie Meyer qui a aussi beaucoup donné pendant plus de trois décennies au sein de la section Croix-Rouge d’Attert (aujourd’hui Maison Croix-Rouge Attert-Martelange-Fauvillers) qu’il préside depuis 1989.

Jean-Marie Meyer précise: "L’échéance des prochaines élections est encore lointaine et d’ici là, il nous reste encore de beaux projets à concrétiser.

C’est toujours avec la même ardeur que je souhaite les finaliser avec mes colistiers. Pas question, donc, de se reposer avant fin 2024 ! L’échevinat des Travaux n’est pas de tout repos.

Le service d’hiver, les problèmes sur la distribution d’eau, les conditions climatiques nécessitent une disponibilité permanente.

J’aspire à une vie un peu plus calme, et surtout, je souhaite consacrer davantage de temps à ma famille et mes hobbies."

Que fera Josy Arens ? "Trop tôt pour en parler !"

Quant au député fédéral Josy Arens, bourgmestre depuis 1995, il hésite à se représenter l’an prochain. Il l’a dit haut et fort à plusieurs reprises.

Le fringant septuagénaire aura-t-il toujours le même enthousiasme pour défendre ses convictions et les intérêts d’Attert comme il l’a fait pendant des décennies ?

Il est en voyage à l’étranger, où nous l’avons contacté. Nous lui avons posé la question. Il nous a répondu très brièvement: "Je ne souhaite pas en parler maintenant !"