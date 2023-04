Le dernier emprunt souscrit date de 2009 à Attert

Les investissements sont ainsi financés, soit sur fonds propres, soit par subsides des autorités supérieures. Aucun emprunt n’a été contracté en 2022. Il en était déjà de même les années précédentes. Le dernier emprunt souscrit par la Commune date de 2009.

Au 31 décembre 2022, la dette totale de la commune s’élève à 2 271 862 € soit 396 € par habitant. À titre de comparaison, dix ans plus tôt, au 31 décembre 2012, la dette s’élevait à 1 702 €/hab.

Le prix de l’eau risque d’augmenter

Pour ce qui concerne à présent les rentrées financières, on a appris que le Fonds des communes est de 3 266 264 € (25,4% recettes totales). Cette recette reste de loin la plus importante. La dotation du Grand-Duché: 2 249 651 € (17,5% des recettes). Ce montant augmente par rapport à l’année dernière et reste la deuxième recette de la commune.

Taxes additionnelles au précompte immobilier: 1 109 603 € (8,6 %), IPP (impôts des personnes physiques): 728 715 € (5,6 %).

Ventes de bois: 267 019 € (2 %). Ce montant est nettement inférieur aux deux dernières années. Et l’échevin des Finances de préciser: "Curieusement, ce prix est reparti à la hausse depuis quelques semaines et notamment le prix du sapin. Nous sommes surtout attentifs à la manière dont nous devrons replanter cette quantité énorme de parcelles déboisées à cause du scolyte et des périodes de sécheresses successives. Une politique de replantation a débuté en 2021, avec une analyse approfondie des essences nouvelles et adaptées tant à notre sol qu’à l’évolution de notre environnement. Nous pourrons analyser les premiers résultats dans quelques années seulement."

5 739 Attertois en 2022

Vente de l’eau: 981 433 € (7,6 %), et l’échevin d’ajouter: "Malgré cette recette importante, nous pouvons craindre qu’une adaptation du coût-vérité à la distribution (CVD)soit nécessaire dans les prochains mois afin de respecter les normes imposées de la Région et particulièrement en conséquence des nombreux investissements réalisés dans ce secteur. Cette adaptation aura inévitablement comme conséquence une augmentation du prix de l’eau. Nous sommes convaincus, et il est important de la signaler, du maintien de notre réseau communal de distribution."

Dépenses personnel: 3 176 815 €, soit 37,87 % des dépenses totales. Dépenses pour l’enseignement gardien et primaire: 1 110 414 € (13 %), un montant correspondant à 1 438 € par enfants fréquentant les établissements scolaires (772 élèves actuellement) et 2 162 € si on compte les frais de garderie ! Pour l’école secondaire ESVA: dépenses à l’ordinaire de 270 218 € dont 144 531 € pour la location des locaux. Recettes: 52 415 € dont 49 947 € de contribution de l’autorité supérieure. Les aides ou subsides à la population, associations, clubs représentent 152 610 €.

Côté population, on dénombrait l’année dernière 5 739 Attertois, il y a eu 64 naissances (28 garçons et 36 filles), 43 décès (23 hommes et 20 femmes), 17 mariages et 12 divorces. 54 permis d’urbanisme ont été délivrés. Le personnel communal est à présent de 80 ouvriers et employés soit 54 équivalents temps plein.